Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κοντράρονται σε ντέρμπι κορυφής στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των play off της Stoiximan Super League.

Η Ένωση είναι στην 1η θέση με 60 βαθμούς και οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η με 58, οπότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.

Οι Πειραιώτες θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να πατήσουν στην κορυφή και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε 11άδα με δίδυμο στην επίθεση, το οποίο αποτελούν οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί, ενώ για τους «κιτρινόμαυρους» ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε μια έκπληξη, δίνοντας θέση βασικού στον Περέιρα και αφήνοντας στον πάγκο τον Γκατσίνοβιτς.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.