Το τέλος της 1ης αγωνιστικής των play off της Stoiximan Super League βρίσκει την ΑΕΚ στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έχοντας πλέον τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ένωση μπήκε ως πρωτοπόρος στα play off και κατάφερε με το… «καλημέρα» όχι μόνο να παραμείνει στην κορυφή αλλά και να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της.

Με γκολ του Κοϊτά οι «κιτρινόμαυροι» πήραν μεγάλη νίκη με 1-0 στο Καραϊσκάκη, ενώ νωρίτερα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ είχε μείνει στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, χάνοντας έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, η 2η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου, με ντέρμπι δικεφάλων στη Νέα Φιλαδέλφεια και ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής

1.AEK 63

2.ΠΑΟΚ 58

3.Ολυμπιακός 58

4.Παναθηναϊκός 50

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Απριλίου)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ