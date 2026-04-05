Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 σετ τον Μίλωνα, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των ημιτελικών της Novibet Volley League και η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στη Νέα Σμύρνη.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν με την πλάτη στον τοίχο καθώς σε περίπτωση ήττας θα αποκλείονταν, οπότε μπήκαν στο παιχνίδι αποφασισμένοι για τη νίκη και φρόντισαν να το δείξουν με την απόδοσή τους.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε με 25-20 το πρώτο σετ, με 28-26 το δεύτερο και με 25-21 το τρίτο και με το 3-0 έκανε το 2-2 στις νίκες, στέλνοντας τη σειρά στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.

Αυτό θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην έδρα του Μίλωνα και όποια ομάδα νικήσει θα προκριθεί στους τελικούς, όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός.

Τα σετ: 25-20, 28-26, 25-21