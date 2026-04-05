Ο Άρης ήταν καλύτερος αλλά δεν είχε την τύχη με το μέρος του καθώς τρεις φορές η μπάλα πήγε στο δοκάρι, με αποτέλεσμα να μείνει στο 1-1 με τον Λεβαδειακό και στο -6 από την 5η θέση.

Αναγνωριστικό ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό και τους «κίτρινους» να σκοράρουν στο 8′ με το πλασέ του Γκαρέ μετά το λάθος του Μάγκνουσον. Από το VAR, όμως, είχαμε παρέμβαση και τελικά ο διαιτητής δεν μέτρησε το γκολ επειδή υπήρχε φάουλ του Χόνγκλα στον Μπάλτσι στο ξεκίνημα της φάσης.

Το παιχνίδι, επομένως, παρέμεινε στο 0-0 και οι Βοιωτοί προσπάθησαν να ανεβάσουν την απόδοσή τους στη συνέχεια, έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 26′ με το δοκάρι του Μπάλτσι σε ψαλιδάκι που δοκίμασε από κοντά, καθώς η άμυνα δεν μπορούσε να απομακρύνει τη μπάλα.

Ήταν μια φάση στην οποία θα μπορούσε να γίνει το 1-0 αλλά δεν έγινε, για να γίνει τελικά λίγα λεπτά μετά το 0-1. Στο 31′ ο Καντεβέρε βγήκε σε θέση για γκολ και έδωσε την ασίστ στον Γκαρέ, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο 36′ καθώς είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπάλτσι αλλά το πλασέ του από δύσκολη θέση, έχοντας αποφύγει και τον Αθανασιάδη, δεν ήταν εύστοχο, για να ακολουθήσει στο 38′ το δοκάρι του Πέρεθ, σε μια φάση στην οποία οι Θεσσαλονικείς άγγιξαν το δεύτερο γκολ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Άρης είχε και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Καντεβέρε, με το παιχνίδι να έχει γρήγορο ρυθμό στο ξεκίνημα της επανάληψης και τον Λεβαδειακό να φτάνει στην ισοφάριση στο 58′: Γύρισμα του Τσάπρα, προβολή το Βέρμπιτς προ κενής εστίας και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, μάλιστα, πήγε και για την ανατροπή στο 69′ αλλά το πλασέ του Λαγιούς εντός περιοχής, μετά την κάθετη του Όζμπολτ, δεν ήταν καλό, με τους δύο προπονητές να συνεχίζουν τις αλλαγές και τους «κίτρινους» να πιέζουν αρκετά στη συνέχεια ψάχνοντας το δεύτερο γκολ που θα τους έδινε τη νίκη.

Γκολ, στο οποίο πλησίασαν και στο 87′ αλλά στάθηκαν και πάλι άτυχοι καθώς είχαν και… τρίτο δοκάρι, σε δυνατό σουτ του Μπουσαΐντ που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε πάρει τη θέση του Χόνγκλα. Έτσι, το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος και μαζί παρέμεινε και η βαθμολογική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Λεβαδειακό να είναι στην 5η θέση και στο +6 από τον Άρη.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (65′ Λαγιούς), Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (77′ Λαμαράνα), Μπάλτσι (65′ Τσιβελεκίδης), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77′ Συμελίδης), Όζμπολτ.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Χόνγκλα (82′ Μπουσαΐντ), Ράτσιτς (66′ Γένσεν), Πέρεθ, Γκαρέ (77′ Κουαμέ), Γιαννιώτας (66′ Δώνης), Καντεβέρε (82′ Μορόν).