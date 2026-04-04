Ο αγώνας ανάμεσα στη Ντιναμό Δρέσδης και τη Χέρτα Βερολίνου για την 28η αγωνιστική της 2ης κατηγορίας της Γερμανίας διακόπηκε προσωρινά λόγω σοβαρών επεισοδίων.

Όπως αναφέρει το Kicker, όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ντιναμό Δρέσδης, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλλαν στο πέταλο με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων με στόχο να κλέψουν ένα πανό.

Η κατάσταση άρχισε γρήγορα να ξεφεύγει καθώς η συνεχής ρίψη φωτοβολίδων έκανε δύσκολη την ατμόσφαιρα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να επαναφέρουν την ηρεμία.

Ο αγώνας, τελικά, διακόπηκε προσωρινά, με την αστυνομία να απομακρύνει τους οπαδούς της Ντιναμό Δρέσδης που κινήθηκαν προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί ακόμη αν υπάρχουν προσαγωγές ή συλλήψεις.