Ιδανικό ξεκίνημα για τον Αστέρα Τρίπολης στα play out της Stoiximan Super League καθώς νίκησε με 3-1 την ΑΕΛ και την πλησίασε στο -3, έχοντας ξανά ελπίδες για αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο αγώνας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς στο 12ο λεπτό ο Μακέντα άνοιξε για τον Κετού και αυτός βρήκε τον Μπαρτόλο, ο οποίος σκόραρε για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν κάνοντας το 1-0.

Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι πήραν την κατοχή της μπάλας και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν είχαν όμως και τον τρόπο για να γίνουν επικίνδυνοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ούτε μία καλή φάση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «βυσσινί» πλησίασαν στην ισοφάριση στο 51′ με τον Κακουτά που έστειλε άουτ τη μπάλα από πολύ καλή θέση και λίγα λεπτά μετά, στο 59′, ήρθε η… τιμωρία από τον Μακέντα, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε το κακό διώξιμο της άμυνας και έγραψε το 2-0.

Ήταν ένα γκολ που… έκοψε τα πόδια των Θεσσαλών καθώς δεν πίστευαν, πλέον, ότι θα μπορούσαν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα και αυτό φαινόταν στην απόδοσή τους. Ο Αστέρας ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, δεν ένιωθε κάποια απειλή και στο 90′ έφτασε και στο 3-0, αυτή τη φορά με τον Οκό έπειτα από νέο λάθος της αντίπαλης άμυνας.

Το μόνο που κατάφερε η ΑΕΛ, η οποία αγχώνεται και πάλι σε ό,τι αφορά την παραμονή της στην κατηγορία, ήταν να μειώσει σε 3-1 στο 93′ με τον Γκαράτε.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Γκονζάλες (92’ Πομόνης), Τριανταφυλλόπουλος, Μπαρτόλο (75’ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Μακέντα (75’ Οκό), Σίπτσιτς, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Κετού (87’ Τζανδάρης), Σιλά (92’ Εμμανουηλίδης).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Φερίγκρα (46’ Πασάς), Ναόρ (78’ Γκάρατε), Σουρλής (64’ Πέρες), Σαγκάλ, Κακουτά (64’ Μούργος), Τούπτα (78’ Χατζηστραβός).