Στο πένθος βυθίστηκε το βουλγαρικό ποδόσφαιρο καθώς πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ, τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας που είχε φτάσει στους «4» του Μουντιάλ 1994.

Ήταν η καλύτερη φουρνιά που είχε βγάλει το βουλγαρικό ποδόσφαιρο, με τους Στόιτσκοφ, Κονσταντίνοφ και Πένεφ να ξεχωρίζουν, αλλά το καλοκαίρι του ’94 όλος ο κόσμος έμαθε και τον Λέτσκοφ, τον Ιβάνοφ και φυσικά τον Μιχαΐλοφ.

Τερματοφύλακας της Βουλγαρίας που τερμάτισε στην 4η θέση στο Μουντιάλ 1994, αγωνίστηκε 102 φορές με το εθνόσημο και πανηγύρισε την κατάκτηση πέντε τίτλων κατά της διάρκεια της καριέρας του, έχοντας αγωνιστεί σε Λέφσκι Σόφιας, Μπελενένσες, Μυλούζ, Μπότεφ Πλόβντιβ, Ρέντιγκ, Σλάβια Σόφιας και Ζυρόχη.

Από το 2005 μέχρι το 2019 και από το 2021 μέχρι το 2023 ήταν πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βουλγαρίας, ενώ τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας καθώς τον περασμένο Νοέμβριο υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Μιχαΐλοφ ήταν σε τεχνητό κώμα το τελευταίο διάστημα και τελικά την Τρίτη (31/3) πέθανε σε ηλικία 63 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους συμπατριώτες του.