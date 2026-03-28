Η Σενεγάλη αποθεώθηκε στο Σταντ Ντε Φρανς, στο Παρίσι, έχοντας μαζί της το τρόπαιο του Copa Africa και το Μαρόκο ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον της.

Η απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CAF) να αφαιρέσει από τη Σενεγάλη τον τίτλο που κατέκτησε φέτος και να τον δώσει στα χαρτιά στο Μαρόκο, έχει κάνει άνω-κάτω το αφρικανικό ποδόσφαιρο.

Η ομοσπονδία της Σενεγάλης έχει ήδη προσφύγει στο CAS με στόχο να ανατραπεί η απόφαση της CAF και η εθνική ομάδα της χώρας αντιμετώπισε το Περού σε φιλικό αγώνα στο Παρίσι, όπου γνώρισε την αποθέωση από 70.000 φιλάθλους καθώς μπήκε στο γήπεδο έχοντας μαζί της το τρόπαιο.

Οι σχετικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και δεν αρέσουν καθόλου στους Μαροκινούς, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να προχωράει στην πρόσληψη επιτρόπου δικαιοσύνης, ο οποίος θα πρέπει να καταγράψει όσα έγιναν στο φιλικό της Σενεγάλης με το Περού στο Σταντ Ντε Φρανς και να προχωρήσει σε καταγγελία στη FIFA.

Συγκεκριμένα, το Μαρόκο κατηγορεί τη Σενεγάλη ότι παραβιάζει το άρθρο 15 και δείχνει έλλειψη σεβασμού, πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση ενός τίτλου που έχει αφαιρεθεί.