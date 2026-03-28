Η εθνική Σενεγάλης εμφανίστηκε με το τρόπαιο του Copa Africa στο Σταντ Ντε Φρανς για το φιλικό παιχνίδι με το Περού και αποθεώθηκε από 70.000 κόσμου.

Μπορεί η CAF, η αφρικανική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, να έχει αφαιρέσει τον τίτλο από τη Σενεγάλη και να τον έχει απονείμει, στα χαρτιά, στο Μαρόκο, αυτό όμως μάλλον δεν επηρεάζει τους παίκτες της ομάδας που νίκησε στο γήπεδο.

Έχοντας ήδη προσφύγει στο CAS με στόχο την ανατροπή της απόφασης της CAF, η Σενεγάλη έκανε την είσοδό της στο Σταντ Ντε Φρανς, στο Παρίσι, για το φιλικό με το Περού έχοντας μαζί της το τρόπαιο του Copa Africa.

Οι περίπου 70.000 φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες αποθέωσαν την ομάδα που κατέκτησε στο γήπεδο το Copa Africa και όλοι πλέον περιμένουν την απόφαση του CAS για να κλείσει, με τον ένα ή άλλο τρόπο, αυτό το θέμα.