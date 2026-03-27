Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, προκαλώντας ανησυχία στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και περιορίζοντας σημαντικά τη συμμετοχή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο διεθνής επιθετικός πάσχει από πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, το οποίο υπέστη στις 8 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σάντα Κλάρα. Από τότε, η αποκατάστασή του δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν, με τον πόνο να επιμένει.

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, και ειδικότερα τη «Record», ο Ιωαννίδης αποφάσισε, σε συνεργασία με την ομάδα του, να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας. Η απόφαση ελήφθη μετά τον αγώνα Κυπέλλου με τη Πόρτο, όταν δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω έντονου πόνου.

Ο Έλληνας επιθετικός έμεινε επίσης εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Μπράγκα, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Οι εξετάσεις στην Ελλάδα κατέδειξαν ότι η κατάσταση είναι πιο σύνθετη από την αρχική εκτίμηση.

Οι γιατροί συνέστησαν να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για 4 έως 6 εβδομάδες, ώστε να επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση, το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης παραμένει ανοιχτό, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται έως τα μέσα Απριλίου. Μέχρι στιγμής φέτος, ο 26χρονος επιθετικός έχει συμμετάσχει σε 22 αγώνες με τη Σπόρτινγκ, καταγράφοντας έξι γκολ και τρεις ασίστ σε σύνολο 947 λεπτών συμμετοχής.