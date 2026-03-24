Μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός μπήκε με παρόμοια πίεση και στην προηγούμενη αγωνιστική, όταν υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα. Για περίπου τρία δεκάλεπτα η εικόνα του αγώνα δεν ήταν θετική, όμως στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο άλλαξε τα δεδομένα, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 27-12 και φτάνοντας τελικά στη νίκη με 82-74, αποτέλεσμα που τον έφερε στο γκρουπ των ομάδων με ρεκόρ 18-14.

Χέιζ-Ντέιβις και Ναν σημείωσαν από 20 πόντους, με τον δεύτερο να ξεχωρίζει ιδιαίτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πολύτιμη συμβολή είχε και ο Ρογκαβόπουλος με 12 πόντους, ενώ ο Ερνανγκόμεθ (5 π., 9 ριμπ.) πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο σε κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.

Την Κυριακή έκανε το καθήκον του απέναντι στον Πανιώνιο, επικρατώντας με 68-84. Στη «διαβολοβδομάδα» το 2/2 θεωρείται απαραίτητο, έχοντας μάλιστα και το +21 από το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Ο Τζέριαν Γκραντ πήρε ανάσες στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, ενώ ο Αταμάν ξεκαθάρισε ότι ο Ρισόν Χολμς δεν αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας. Αντίθετα, ο Ματίας Λεσόρ είναι ξανά διαθέσιμος.

Η Ντουμπάι μπαίνει σε δεύτερη διαδοχική «διαβολοβδομάδα», με την προηγούμενη να ξεκινά με ήττα 88-74 στην έδρα της Παρτιζάν, αλλά να ολοκληρώνεται ιδανικά με σημαντικό διπλό στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, με 74-87. Πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης ήταν ο Μπέικον, που σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, με τη Ντουμπάι να ανεβαίνει στο 17-15 και να απέχει μόλις μία νίκη από τις ομάδες της πρώτης δεκάδας, όπου βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός.