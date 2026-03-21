Ο Λούκα Γιόβιτς έχει αναγεννηθεί με τη φανέλα της ΑΕΚ, έχοντας φτάσει τα 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα σε 36 συμμετοχές.

Με αφορμή την αναγέννηση του Σέρβου επιθετικού η Marca, ενόψει των αναμετρήσεων της Ένωσης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα στον Γιόβιτς.

Μάλιστα έκανε σύγκριση με όλες τις χρονιές του Σέρβου, ο οποίος πλησιάζει τα νούμερα που οδήγησαν στη μεταγραφή των 63 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης και το δημοσίευμα κλείνει λέγοντας πως είναι «θεός στον Όλυμπο».

Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα αναφέρει για τους φετινούς του αριθμούς: «Οι αριθμοί του είναι τρομακτικοί: κάνει την καλύτερη σεζόν του από το 2018-19, αυτή που του χάρισε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, ο Σέρβος, αγωνιζόμενος για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σημείωσε 27 γκολ (17 στο πρωτάθλημα) σε 48 αγώνες.

Έκτοτε, το καλύτερο ρεκόρ του ήταν τα 13 γκολ που σημείωσε για τη Φιορεντίνα τα έξι στο πρωτάθλημα. Στην ελληνική Super League, μόνο ο Ελ Κάαμπι είναι μπροστά του στην κούρσα για το βραβείο πρώτου σκόρερ».