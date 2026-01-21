Στην 24η θέση της League Phase του Champions League βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής, στην οποία η Γιουβέντους νίκησε με 2-0 τη Μπενφίκα και η Λίβερπουλ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μαρσέιγ.

Στα παιχνίδια της Τετάρτης (22/1) η Γιούβε με γκολ των Τουράμ και ΜακΚένι στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισε με 2-0 τη Μπενφίκα, για την οποία έχασε πέναλτι στο 80′ ο Παυλίδης, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα πλέι οφ και στην τελευταία αγωνιστική θα κυνηγήσει τη νίκη επί της Μονακό στη Γαλλία με την ελπίδα να καταφέρει να μπει στην 8άδα και να πάει απευθείας στους «16».

Εκεί είναι ήδη η Μπάγερν Μονάχου που νίκησε με 2-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ενώ σημαντική νίκη, εκτός έδρας μάλιστα, πήρε και η Λίβερπουλ με το 3-0 επί της Μαρσέιγ. Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της Σλάβια Πράγας με 4-2 εκτός έδρας και είναι στη 10η θέση, με την Τσέλσι να βρίσκεται στην 9η μετά την αγχωτική νίκη με 1-0 επί της Πάφου.

Το αποτέλεσμα που έριξε στην 24η θέση τον Ολυμπιακό ήταν η εκτός έδρας νίκη της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία είναι στην 23η πλέον, με 3-2 επί της Αταλάντα.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (21/1)

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0

Τσέλσι – Πάφος 1-0

Γιουβέντους – Μπενφίκα 2-0

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-3

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 2-4

Η βαθμολογια (7 αγωνιστικές)

Άρσεναλ 21 Μπάγερν Μονάχου 18 Ρεάλ Μαδρίτης 15 Λίβερπουλ 15 Τότεναμ 14 Παρί Σεν Ζερμέν 13 Νιούκαστλ 13 Σπόρτινγκ 13 Τσέλσι 13 Μπαρτσελόνα 13 Μάντσεστερ Σίτι 13 Ατλέτικο Μαδρίτης 13 Αταλάντα 13 Ίντερ 12 Γιουβέντους 12 Ντόρτμουντ 11 Γαλατασαράι 10 Καραμπάγκ 10 Μαρσέιγ 9 Λεβερκούζεν 9 Μονακό 9 Αϊντχόφεν 8 Αθλέτικ Μπλιμπάο 8 Ολυμπιακός 8 Νάπολι 8 Κοπεγχάγη 8 Μπριζ 7 Μπόντο Γκλιμτ 6 Μπενφίκα 6 Πάφος 6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 Άγιαξ 6 Άιντραχτ 4 Σλάβια Πράγας 3 Βιγιαρεάλ 1 Καϊράτ Αλμάτι 1

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ