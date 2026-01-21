Η Καραμπάγκ νίκησε με 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης χάρη σε γκολ στο 94ο λεπτό και αύξησε τις ελπίδες της για θέση στην πρώτη 24άδα του Champions League, την ίδια ώρα που οι Γαλατασαράι και Ατλέτικο Μαδρίτης έμεναν στο 1-1.

Στο Αζερμπαϊτζάν ο Ολυμπιακός ήθελε ισοπαλία για να μην τον προσπεράσει η Καραμπάγκ, αυτή όμως τού χάλασε τα σχέδια στο τέλος. Κόντρα στην Άιντραχτ, οι Αζέροι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Ντουράν, για να έρθει όμως η ισοφάριση στο 10′ με σουτ του Ουζούν εντός περιοχής.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι και το 78′, όταν ο Σαϊμπί με πέναλτι έκανε το 1-2 για τους Γερμανούς, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα. Στο 80′ ο Ντουράν έκανε το 2-2 και στο 94′ ήρθε και το 3-2 από τον Μουσταφαζάντα, με την Καραμπάγκ να παίρνει μεγάλη νίκη και να βρίσκεται πλέον στο +2 από τον Ολυμπιακό.

Ισοπαλία στην Πόλη

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Ατλέτικο με κεφαλιά του Σιμεόνε από κοντά στο 4ο λεπτό έκανε το 0-1, στο 20′ όμως με αυτογκόλ του Γιορέντε, μετά το γύρισμα από δεξιά, έγινε το 1-1 για τη Γαλατασαράι. Οι Ισπανοί θα μπορούσαν να προηγηθούν ξανά στο δεύτερο ημίχρονο καθώς είχαν ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησαν, με τους Τούρκους, από την άλλη πλευρά, να έχουν τεράστια ευκαιρία στο 94′ αλλά ο Όμπλακ απέκρουσε και κράτησε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.