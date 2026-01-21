Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ευκαιρία να μειώσει για τη Μπενφίκα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουβέντους για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, γλίστρησε όμως στην εκτέλεση πέναλτι και έστειλε τη μπάλα απελπιστικά άουτ.

Οι «μπιανκονέρι» άνοιξαν το σκορ στο 55′ με τον Τουράμ και έκαναν το 2-0 στο 64′ με τον ΜακΚένι, με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Στο 80′, όμως, θα μπορούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι καθώς κέρδισε πέναλτι.

Αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση ήταν ο Παυλίδης, την ώρα που ήταν έτοιμος να σουτάρει όμως στάθηκε άτυχος καθώς γλίστρησε και το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό, με το 2-0 υπέρ των Ιταλών να παραμένει.