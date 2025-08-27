Με τον Τσέντι Όσμαν να πετυχαίνει 20 πόντους, να μαζεύει 4 ριμπάουντ και να μοιράζει 3 ασίστ, η Τουρκία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στη γηπεδούχο Λετονία για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket 2025, όπως δείχνει και το 93-73 με το οποίο επικράτησε.

Με λέι απ του Όσμαν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Τουρκία εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά στο 4΄ (3-13), την οποία εκτόξευσε στο +14 στο 8΄ (10-24) και στο +20 στο 31΄ (55-75), για να μετατρέψει σε περίπατο το υπόλοιπο του αγώνα.

Με 20 πόντους και 4/7 τρίποντα (3/3 στην τρίτη περίοδο), ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσεντί Όσμαν, οδήγησε την επίθεση της ομάδας του, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Σέιν Λάρκιν (15π.), Κεναν Σιπάχι (19π., 5/5τρ.) και Αλπερέν Σενγκούν (16π., 8ρ.).

Από τη Λετονία, πάλεψε ο Ρίχαρντ Λόμαζς με 16 πόντους, ενώ από 10 σημείωσε ο ΝΒΑερ Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Ρόλαντ Σμιτς, ενώ 11 πρόσθεσε ο Αρτούρ Ζάγκαρς.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93

Λετονία (Μπάνκι): Μέγερις, Πορζίνγκις 10, Νταβίς Μπερτάνς 6 (1), Ντάιρις Μπερτάνς 6 (2), Σμιτς 10 (2), Λομαζς 16 (3), Γκρατσούλις 7, Στέινμπεργκς, Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 11 (3), Ζόρικς 4 (1).

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 15 (3), Χάζερ 8 (2), Όσμαν 20 (4), Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 16, Οσμανί 4, Μπόνα 4, Γιλμάζ, Σιπάχι 19 (5), Γιούρτσεβεν 2.