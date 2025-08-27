Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025 η Πορτογαλία, καθώς με ηγέτη τον Κέτα που είχε 23 πόντους και 18 ριμπάουντ επιβλήθηκε της Τσεχίας με 62-50.

Οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν σπουδαίο θέαμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν αμφότερες άστοχες, ενώ υπέπεσαν και οι δύο σε πολλά λάθη (19 η Τσεχία, 15 η Πορτογαλία).

Αν αναλογιστεί κανείς, πάντως πως οι Τσέχοι τέλειωσαν το ματς με 10/25 δίποντα και ο Νιεμίας Κέτα είχε μόνος του 10/14 δίποντα σε 30:33΄΄ λεπτά που αγωνίστηκε για την Πορτογαλία, είναι εύκολο να βγει το πόρισμα ως προς τους τομείς από τους οποίους κρίθηκε η νικήτρια.

Η Τσεχία που σε αυτό το Ευρωμπάσκετ αγωνίζεται χωρίς δύο βασικά στελέχη της, τον Γιαν Βέσελι και τον Tόμας Σατοράνσκι, είχε μόνο έναν παίκτη διψήφιο, τον πόιντ γκαρντ των Ατλάντα Χοκς, Βιτ Κρέιτσι, με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

Τσεχία (Οκάμπο): Ζίντεκ 3, Χρούμπαν 7 (1), Κεϊβάλ, Πετέρκα 8 (2), Μπόχατσικ 1, Σενιάλ, Κρίβανεκ 2, Κρέιτσι 10 (1), Κριζ 6 (1), Μπαλίντ, Σβόμποντα 6, Κίζλινκ 3 (4 ριμπάουντ).

Πορτογαλία (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο 2, Oυίλιαμς 8 (1), Αμαράντε, Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 5, Γκαμεϊρό, Ρελβάο, Σα, Λισμπόα 15 (3), Σα 3 (1), Κέτα 23 (1).