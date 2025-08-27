Με τον Βαλαντσιούνας να πετυχαίνει 18 πόντους και τον Τουμπέλιτς να φτάνει στους 17, η Λιθουανία νίκησε με 94-70 τη Μεγάλη Βρετανία στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025.

Οι Λιθουανοί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μάζεψαν 57 ριμπάουντ έναντι 31 της Μεγάλης Βρετανίας. Είχαν και 33/51 δίποντα έναντι 12/31 των Βρετανών. Πάντως, στα τρίποντα που συνήθως είναι το δυνατό σημείο της Λιθουανίας, οι παίκτες του Κουρτινάιτις είχαν μόλις 2/19 την ώρα που η Μεγάλη Βρετανία ευστόχησε σε 8/30 έξω από τα 6.75.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ της Λιθουανίας Αζουέλας Τουμπέλις προσθέτοντας 17 πόντους και μαζεύοντας 7 ριμπάουντ. Μαργκίρις Νορμάντας (11π.) και Άρνας Βελίτσκα (10π.). Από την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις σημαντική ήταν και η προσφορά του έμπειρου Ρόκας Γιεντράιτις με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από τη Μεγάλη Βρετανία ξεχώρισε ο Ακουάσι Γιεμπόα με 17 πόντους, ενώ 6 ριμπάουντ μάζεψε ο Νταν Άκιν του Κολοσσού Ρόδου.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94

Μεγάλη Βρετανία (Στόιτελ): Χίμπερτ, Ανταμού 9 (1), Νέλσον 7 (1), Φίλιπ 10 (1), Μπέλο 6, Γέμποα 17 (3), Χέσον 10 (5 ριμπάουντ), Γουίτλ 6 (1), Άκιν 2, Γουίλαν 3 (1)

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 12, Βελίτσκα 10, Ραντζεβίτσιους 2, Σεντεκέρσκις 6, Τουμπέλις 17, Γιοκουμπάιτις 12 (1), Μπιρούτις 4, Βαλαντσιούνας 18, Γκιεντράιτις 7, Σαγκριούνας 2, Σιρβίντις