Με φόντο την πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται για τις κρίσιμες ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα μετά το 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ κρατά ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα στην Κροατία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επαναληπτικών: