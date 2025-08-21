Με φόντο την πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται για τις κρίσιμες ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.
Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα μετά το 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ κρατά ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα στην Κροατία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των επαναληπτικών:
- Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 20:00
- ΠΑΟΚ – Ριέκα: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 20:30
- ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00