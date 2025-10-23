Ο «σεξομανής», όπως αποκαλείται, πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε τους υπαλλήλους και τους φίλους του να του «βρίσκουν κορίτσια». Είχε προτίμηση στις μπαλαρίνες και τις ξανθιές, όπως αποκάλυψε ο βιογράφος του.

Ο πρώην δούκας, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα αναγκάστηκε να παραιτηθεί από όλους τους τίτλους του εν μέσω του σκανδάλου, Τζέφρι Έπσταϊν, προέτρεπε όλους γύρω του να του βρουν γυναίκες για να βγει ραντεβού, με αποτέλεσμα να κοιμάται με γυναίκες «που δεν συνειδητοποιούσε ότι ήταν πόρνες», ισχυρίζεται ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι.

«Ακόμη και οι προσωπικοί του φρουροί, που πληρώνονταν από τους Βρετανούς φορολογούμενους, εμπλέκονταν», γράφει ο Λόουνι στο νέο του βιβλίο, «Entitled: The Rise and Fall of the House of York».

«Εντόπιζε μια ελκυστική μπαλαρίνα στο Βασιλικό Μπαλέτο και έστελνε να την προσκαλέσουν να συναντήσει τον πρίγκιπα. Άλλες παραλλαγές περιλάμβαναν την αποστολή βοηθών για να προσκαλέσουν κορίτσια στο τραπέζι του στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Λονδίνου Chinawhite ή να έρθουν στη σουίτα του ξενοδοχείου του όταν βρισκόταν στο εξωτερικό», είπε ο Λόουνι, σύμφωνα με το Page Six.

Ο συγγραφέας σημείωσε επίσης ότι «το προσωπικό του Άντριου ζητούσε συχνά να προσκαλούνται ελκυστικές γυναίκες στις εκδηλώσεις, με έναν γραμματέα να διευκρινίζει: “Του αρέσουν οι ξανθιές”, στο οποίο ο πρόξενος απάντησε: “Είμαι διπλωμάτης, όχι νταβατζής”».

Ο 65χρονος πρίγκιπας Άντριου παραιτήθηκε από τη θέση του ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου το 2011, μετά από κριτική για τις σχέσεις του με τον παιδεραστή δισεκατομμυριούχο Έπσταϊν.

Ωστόσο, ενώ ταξίδευε σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο των προηγούμενων καθηκόντων του, ο Λόουνι είπε: «Φημολογούνταν ότι ο Άντριου έφερνε γυναίκες μαζί του και ότι προτιμούσε να μένει σε ξενοδοχεία αντί για τη [βασιλική] κατοικία, καθώς αυτό του έδινε μεγαλύτερη ανεξαρτησία ως προς το ποιον θα συναντούσε, είτε γυναίκες είτε επιχειρηματίες. Λέγονται ιστορίες για συνοδούς, οι οποίες του παρέχονταν για να τις διαλέξει».

Ο Άντριου «εκμεταλλεύτηκε» επίσης τους βασιλικούς του δεσμούς, μεταξύ των οποίων και την ιδιότητά του ως προστάτη του Αγγλικού Εθνικού Μπαλέτου, με έναν υπάλληλο του μπαλέτου να ισχυρίζεται ότι ο Άντριου τους «επιβλήθηκε» μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997.

«Το κύριο ενδιαφέρον του ήταν οι χορεύτριες και όχι το μπαλέτο», έγραψε ο Λόουνι. «Όταν παρευρισκόταν, επέμενε να επιλέγει ποιος θα καθόταν μαζί του στο βασιλικό θεωρείο. Τα ονόματα δεν αποκαλύφθηκαν», είπε ο υπεύθυνος του μπαλέτου. «Υπήρχε η υποψία ότι ήταν ερωμένες, μία δασκάλα γιόγκα και διάφοροι επιχειρηματίες. Ο πρόεδρος (σ.σ. του Εθνικού Μπαλέτου) επιτρεπόταν να εισέρχεται στο διάλειμμα για ένα ποτό».

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα του Έπσταϊν, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κοιμηθεί με τον Άντριου τρεις φορές, ισχυρισμό τον οποίο επανέλαβε στα απομνημονεύματά της που δημοσιεύθηκαν μεταθανάτια αυτή την εβδομάδα.

Ο Άντριου, ο οποίος κατέβαλε εκατομμύρια στην Τζιουφρέ για να διευθετήσει μια αστική αγωγή στις ΗΠΑ το 2022, συνεχίζει να αρνείται αυτόν τον ισχυρισμό.

Λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση του βιβλίου, ο Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του δούκα του Γιορκ, καθώς «οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο του Μεγαλειότατου και της Βασιλικής Οικογένειας».

Ο μεσαίος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ αναφέρθηκε επίσης σε μια νέα αναφορά που ισχυριζόταν ότι ο Έπσταϊν ήθελε να τον συστήσει σε μια άλλη νεαρή ξανθιά, η οποία τώρα εργάζεται ως δασκάλα γιόγκα στη Νέα Υόρκη.

Η γυναίκα «όχι μόνο κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν, αλλά και διακινήθηκε από αυτόν για πολλά χρόνια», δήλωσε ο δικηγόρος της στην Daily Mail.

Ακόμη και χωρίς την κατάθεση της Τζιουφρέ, ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Νέαμα Ραχμάνι υποθέτει στο Page Six ότι ο Άντριου πιθανότατα δεν θα ξαναπατήσει το πόδι του στο έδαφος των ΗΠΑ από φόβο μήπως συλληφθεί ή ανακριθεί για τον Έπσταϊν.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει σχολιάσει το θέμα, αλλά σε δήλωση την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου επανέλαβε: «Όπως έχω πει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που μου αποδίδονται».