Τριγμούς στο βρετανικό παλάτι προκαλούν οι τελευταίες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου. Το Μπάκιγχαμ ίσως ήλπιζε ότι η παραίτηση του πρίγκιπα από τους τίτλους του θα έβαζε οριστικά τέλος στα σκάνδαλα, αλλά τα προβλήματα για το παλάτι δεν δείχνουν να υποχωρούν.

Φαίνεται ότι ήταν η δημόσια κατακραυγή που ανάγκασε το βρετανικό παλάτι να αναγνωρίσει ότι έπρεπε να γίνει κάτι, πριν ο Άντριου αναγκαστεί να παραιτηθεί από τίτλους όπως αυτός του δούκα του Γιορκ. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν θα έπρεπε να είχε δράσει νωρίτερα για να ανταποκριθεί στα γεγονότα που αφορούσαν τον πρίγκιπα Άντριου και τον Τζέφρι Έπσταϊν και που συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια.

Βασιλικές πηγές αναφέρουν στο BBC ότι οι κατηγορίες εναντίον του Άντριου αντιμετωπίζονται με «μεγάλη ανησυχία και πρέπει να εξεταστούν με τους κατάλληλους τρόπους και στο μέγιστο βαθμό».

Ο πρίγκιπας Άντριου σταμάτησε να είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας το 2019 και, ως εκ τούτου, το παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν ήταν υπεύθυνο για αυτόν τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η περίοδος που βρίσκεται υπό εξέταση, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι τη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου στο BBC Newsnight το 2019, ήταν όταν ήταν ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας και, για μια δεκαετία, ήταν εμπορικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Και με την εμφάνιση περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων από εκείνη την περίοδο, όπως επιζήμια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκαλύπτουν συνδέσμους μεταξύ του Άντριου και του Έπσταϊν, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν τότε οι βασιλικοί αξιωματούχοι και τα κυβερνητικά τμήματα και ποιες πληροφορίες ενδέχεται να εξακολουθούν να κατέχουν, αναφέρει το BBC.

Το παλάτι αμφισβήτησε ποτέ τον πρίγκιπα σχετικά με την περιγραφή των γεγονότων που έδωσε στη συνέντευξη στο Newsnight; Περιλάμβανε τον ισχυρισμό ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010. Ωστόσο, από τότε έχουν εμφανιστεί ηλεκτρονικά μηνύματα που αποδεικνύουν ότι ο Άντριου είχε ιδιωτική επαφή με τον Έπσταϊν μήνες αργότερα, με την υπόσχεση να «παίξουν λίγο ακόμα σύντομα».

Σχετικά με την κατήγορό του, Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ο Άντριου δήλωσε ότι «δεν έχει καμία ανάμνηση ότι συνάντησε ποτέ αυτή την κυρία, απολύτως καμία». Ωστόσο, έγγραφα που ήρθαν στο φως το Σαββατοκύριακο υποδηλώνουν ότι είχε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Τζιουφρέ και ζητούσε από την αστυνομία προσωπικές πληροφορίες για αυτήν.

Πρόκειται για ισχυρισμό που διερευνά τώρα η Μητροπολιτική Αστυνομία, με την υποστήριξη του Μπάκιγχαμ.

Ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη που αφορά την Τζιουφρέ.

Μεγάλο μέρος του πρόσφατου σκανδάλου γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου προέρχεται από την ανακάλυψη παλαιών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ των οποίων και από την αναζήτηση εγγράφων του Έπσταϊν στις ΗΠΑ.

Παραμένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων και από τον Βασιλικό Οίκο, του οποίου το προσωπικό θα είχε κάποτε εργαστεί και ταξιδέψει με τον Άντριου, όταν αυτός κινούταν στον κύκλο του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η περιγραφή της Τζιουφρέ για τη συνάντησή της με τον πρίγκιπα Άντριου στο Λονδίνο περιλάμβανε αναφορές στους φρουρούς ασφαλείας του. Ποια αρχεία υπάρχουν για τις κινήσεις τους, τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στην κατοχή της αστυνομίας;

Υπάρχουν επίσης αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά του πρίγκιπα Άντριου. Δεν έχει πλέον την οικονομική υποστήριξη του αδελφού του, βασιλιά Κάρολου, αλλά εξακολουθεί να πρέπει να χρηματοδοτεί τη συντήρηση του σπιτιού του στο Royal Lodge στο Γουίνδσορ.

Οι σχέσεις του με επιχειρηματικές συμφωνίες με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης μιας επαφής που κατηγορείται ως Κινέζος κατάσκοπος, δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως, παρόλο που τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν λεπτομέρειες όπως το ότι ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε κάθε χρόνο κάρτες γενεθλίων στον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και συναντούσε ιδιωτικά τον Κινέζο πρέσβη.

Όπως σημειώνει το BBC, όλα αυτά που συζητούνται τώρα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Μήπως η ομάδα που διοικεί σήμερα το παλάτι πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες σχετικά με τη διαφάνεια;