Έρχεται η ώρα τους

Έκανα μια βόλτα από Πειραιά χθες για να δω αν ηρέμησαν μετά τα όσα έγιναν στη Βαρκελώνη ή παραμένουν εκνευρισμένοι. Το δεύτερο συμβαίνει τελικά, αλλά στον Ολυμπιακό δεν μπορούν να μείνουν κολλημένοι στη Βαρκελώνη. Σε λίγες μέρες έχουν το ντέρμπι με την ΑΕΚ και με τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν ο Μεντιλίμπαρ περιμένει από κάποιους παίκτες να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να βοηθήσουν σημαντικά. Ο Στρεφέτσα, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, πρέπει να κάνουν τη διαφορά πλέον γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα σύννεφα θα παραμείνουν στο Φάληρο. Ειδικά από τον Στρεφέτσα, όπως έχω αναφέρει κι άλλη φορά, ο Μεντιλίμπαρ περιμένει πολλά περισσότερα. Και μαζί και η διοίκηση που έδωσε ένα μεγάλο ποσό για την απόκτησή του.

Οι νέες αλλαγές και η πιθανή επιστροφή

Μετά την πλατεία Αλεξάνδρας βρέθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου δεν είδα τον Μπενίτεθ, είδα όμως άνθρωπο που είναι κοντά στον Αλαφούζο και τα είπαμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Νέος προπονητής, θα έρθει νέος τεχνικός διευθυντής και όπως έμαθα θα έρθουν νέα πρόσωπα και στη διοίκηση. Ο Αλαφούζος έχει αποφασίσει να συνεχίσει τις αλλαγές και ένα όνομα που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτό του Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕ βοήθησε πολύ στο να γίνουν οι μεταγραφές των Τεττέη – Παντελίδη ενώ οι σχέσεις του με τον Αλαφούζο παραμένουν πολύ καλές. Δεν αποκλείεται, επομένως, να επιστρέψει στους «πράσινους».

Δεν είναι όλοι τρελοί

Μένοντας στον Παναθηναϊκό, να σημειώσω και κάτι που έχει κάνει εντύπωση σε συνεργάτες του Αλαφούζου. Σε αυτούς που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον Παπαδημητρίου. «Πρόσεξες ότι πρώην παίκτες, οπαδοί, ακόμη και δημοσιογράφοι… πανηγυρίζουν για την αποχώρησή του;», μου είπαν και συνέχισαν: «Δεν μπορεί να είναι τρελοί όλοι αυτοί, τρελό είναι το πώς ο Αλαφούζος δεν το έβλεπε τόσο καιρό και επέμενε να τον στηρίζει, να τον διατηρεί στη θέση του». Όπως και να έχει, ο Παπαδημητρίου αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η επόμενη δουλειά του, ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του.

Η μεγαλύτερη απορία για Νίκολιτς

Μετά την Αλεξάνδρας, πήγα και από Νέα Φιλαδέλφεια για να πάρω κλίμα ενόψει του αγώνα με την Αμπερντίν. Ματς πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να βγάλει αντίδραση η ΑΕΚ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Νίκολιτς. Το κλίμα για τον Σέρβο, πάντως, έχει αλλάξει και είναι αρκετές οι επιλογές του που προκαλούν απορίες. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει μία: Τι… έγκλημα έκανε ο Γιόνσον και δεν υπολογίζεται καθόλου; Και να πεις ότι πετάει το κέντρο της Ένωσης… Καμία σχέση. Κι όμως, ο Νίκολιτς επιμένει να μη βλέπει καν τον Γιόνσον, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν χειρότερος από ό,τι ο Γκρούγιτς.

Το Καραϊσκάκη θα δείξει πολλά

Η ΑΕΚ, πάντως, δεν έχει μόνο το παιχνίδι με την Αμπερντίν στο οποίο πρέπει να βγάλει αντίδραση, αλλά και αυτό με τον Ολυμπιακό. Την Κυριακή οι «κιτρινόμαυροι» θα είναι στο Καραϊσκάκη και θα βρουν απέναντί τους μια ομάδα που προέρχεται από την 6άρα στη Βαρκελώνη. Θεωρητικά, αυτή θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να βάλει ο «δικέφαλος αετός» σε κατάσταση κρίσης την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αλλά το 0-2 από τον ΠΑΟΚ έχει επηρεάσει πολύ ψυχολογικά τους πάντες. Όπως και να έχει, το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη θα δώσει τις πρώτες ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν ο Νίκολιτς ξέρει τι κάνει ή κάπου έχει χαθεί μετά το θετικό ξεκίνημα.

Θέλει ψηλό από Euroleague

Στο μπάσκετ, την ώρα που ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση γκαρντ, με τον Ντινγουίντι να έχει έρθει στο προσκήνιο, στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αν θα πρέπει να αποκτηθεί ψηλός. Ο Αταμάν δεν θα έλεγε «όχι» σε κάτι τέτοιο και μάλιστα προτιμάει παίκτη που ξέρει από Euroleague και όχι κάποιον ΝΒΑer που θα χρειαστεί αρκετό χρόνο προσαρμογής. Οι «πράσινοι» δεν έχουν την πολυτέλεια να… περιμένουν παίκτες όταν μιλάμε για τη front line και γι’ αυτό θα κινηθούν για την απόκτηση ψηλού μόνο αν βρεθεί κάποια πολύ καλή λύση από Ευρώπη. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν πάνε για παίκτη από το ΝΒΑ και μάλλον δεν θα είναι και επιλογή του Αταμάν.