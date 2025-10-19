Ο παίκτης που… τρελαίνει τον Μεντιλίμπαρ

Κατέβηκα στον Πειραιά χθες από όπου και παρακολούθησα τον αγώνα με την ΑΕΛ και ένας από τους παίκτες στους οποίους εστίασα είναι ο Γιαζίτσι. Γενικά ο Τούρκος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς ξέρει μπάλα, ξέρει πολύ μπάλα, αλλά δυσκολεύει μόνος του τον εαυτό του. Αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από αυτόν είναι να παίζει πιο απλά, πιο γρήγορα και παράλληλα να μη… βαριέται να βοηθήσει και ανασταλτικά. Ο Ισπανός τα έχει εξηγήσει πολλές φορές αυτά στον παίκτη του, αυτός όμως συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να εκπλαγεί αν στο τέλος της σεζόν πάρει… άσχημα μαντάτα από τη διοίκηση για το μέλλον του.

Ό,τι είναι καλό για τη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι και για τον Ολυμπιακό

Μένοντας σε κλίμα Ολυμπιακού, να σημειώσω πως τα όσα γίνονται στη Νότιγχαμ Φόρεστ ενδιαφέρουν και μάλιστα πολύ τους πρωταθλητές Ελλάδας. Μπορεί κάποιοι οπαδοί να θεωρούν πως είναι καλύτερο να μην πάει καλά η αγγλική ομάδα του Μαρινάκη ώστε αυτός να συγκεντρωθεί στην ελληνική αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι… Όσο καλύτερα πάει η Φόρεστ τόσο το καλύτερο και για τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, αν η ομάδα του Νότιγχαμ είναι καλά, τότε μπορεί να κλείσει καλύτερα μεταγραφικά deals και κάποιοι εξ αυτών των παικτών μπορούν να καταλήξουν, έστω ως δανεικοί, στους «ερυθρόλευκους». Αν, αντιθέτως, η Φόρεστ πάει χάλια, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν μεταγραφικά και αυτό σημαίνει πως κλείνει μια… πηγή παικτών και για τον Ολυμπιακό.

Έφτασε το μήνυμα στον Λανουά

Σήμερα, εν τω μεταξύ, έχουμε και μεγάλο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερα χθες να κάνω την καθιερωμένη βόλτα μου από τη Νέα Φιλαδέλφεια, έκανα όμως τα σχετικά τηλεφωνήματα για να δω τι κλίμα επικρατεί και έχει ενδιαφέρον το πώς κινούνται οι «κιτρινόμαυροι». Τι εννοώ; Ότι φρόντισαν ήδη να στείλουν τα μηνύματά τους στην ΕΠΟ για τη διαιτησία. Η ομάδα του Νίκολιτς υποδέχεται σήμερα τον ΠΑΟΚ και την επόμενη εβδομάδα πάει στο Καραϊσκάκη, οπότε το μήνυμα έφτασε στον Λανουά: Αν υπάρξουν διαιτητικά λάθη εις βάρος της Ένωσης σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνει το… έλα να δεις.

Μεταγραφικό ντέρμπι ενόψει

Στο μπάσκετ, μαθαίνω, οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι πιθανό να μονομαχήσουν και στα μεταγραφικά. Οι «πράσινοι» σκέφτονται έντονα το τελευταίο διάστημα να προχωρήσουν σε αλλαγή στη γραμμή των ψηλών, αν και ο Γιούρτσεβεν προσπαθεί να τους αλλάξει γνώμη με τις εμφανίσεις του, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται ενίσχυση στους ψηλούς και οι Αγγελόπουλοι περιμένουν την εισήγηση του Μπαρτζώκα. Και οι δύο ομάδες κοιτάζουν προς ΗΠΑ, τους παίκτες που κόβονται από το ΝΒΑ και υπάρχουν δύο που έχουν προταθεί τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, θα δούμε το επόμενο διάστημα τι εξελίξεις θα υπάρξουν.

Ξεκάθαρος ο Αταμάν εκεί που πρέπει

Επιμένοντας με μπάσκετ, να σημειώσω και το εξής: Ο Αταμάν έχει φροντίσει να κάνει σαφές εκεί που πρέπει ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να βρει η ομάδα οριστικά τα πατήματά της. Θέλει χρόνο για να βρει τη χημεία με Ναν και Σορτς, θα χρειαστεί χρόνος για να βρει τα πατήματά του ο Λεσόρ, θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστεί ο ψηλός που, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποκτηθεί. Όπως χρειάζεται λίγο χρόνο και ο Χολμς, ο οποίος είναι ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια. Παράλληλα, όμως, ο Αταμάν είπε και κάτι άλλο εκεί που πρέπει: Ο Παναθηναϊκός θα είναι πανέτοιμος όταν πρέπει και θα κατακτήσει το 8ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Ίδωμεν…

Παίρνει (κι άλλον) εξτρέμ για να πουλήσει εξτρέμ

Για κλείσιμο, δύο λόγια και για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό: Τον Ιανουάριο ένας από τους στόχους θα είναι η απόκτηση εξτρέμ καθώς ο Παντελίδης θα ενσωματωθεί στην ομάδα το καλοκαίρι. Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν εξτρέμ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και μάλιστα παίκτη που θα μπορεί να μπει άμεσα στην 11άδα, για να έχουν έτσι την άνεση να προχωρήσουν και σε μια πώληση το καλοκαίρι… χωρίς τύψεις. Να μπορούν, δηλαδή, να πουλήσουν τον Τετέ ή τον Πελίστρι, έναν εκ των δύο, χωρίς να αποδυναμωθεί το ρόστερ. Αμφότεροι κόστισαν πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πωλούνται. Έστω ο ένας εκ των δύο.