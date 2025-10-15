Το βασικό πρόβλημα του Αλαφούζου

Η διακοπή του Οκτωβρίου πέρασε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού παραμένει ο Χρήστος Κόντης. Θα είναι, επομένως, αυτός ο προπονητής μέχρι και το τέλος της σεζόν; Η οριστική απάντηση θα δοθεί σε λίγες μέρες, μετά το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι αυτή η αβεβαιότητα δεν έκανε και δεν κάνει καλό σε κανέναν, με τους χειρισμούς του Γιάννη Αλαφούζου να μην είναι και οι καλύτεροι. Φταίει, όμως, αποκλειστικά ο ίδιος ή δεν παίρνει την απαραίτητη βοήθεια από τους συνεργάτες του; Αν αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και συνεχίζουν να έχουν διαφορετικές απόψεις, πώς μπορεί να οδηγηθεί με σιγουριά σε μια απόφαση ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ; Το πρώτο πρόβλημα του Αλαφούζου είναι οι συνεργάτες του και ακολουθούν όλα τα άλλα.

Έρχεται η ώρα του

Ο Κόντης, πάντως, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να δουλεύει με τη λογική ότι θα συνεχίσει στον πάγκο. Μιλώντας χθες με άνθρωπο που είναι κοντά στον προπονητή του Παναθηναϊκού, έμαθα πως αυτός είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και μάλιστα μού είπε να σημειώσω και ένα όνομα: Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντίνος επιθετικός μέσος δεν πήρε πολύ χρόνο σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, αλλά η διακοπή του πρωταθλήματος βοήθησε στο να δουλέψει στη φυσική κατάσταση και παράλληλα να συνεχίσει την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον. Ο Κόντης θα… βλέπει περισσότερο πλέον τον Ταμπόρδα, θα του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, με δεδομένο πως αποτελεί και σημαντική επένδυση της ΠΑΕ, όπως δείχνει και το ποσό που δόθηκε για την απόκτηση του.

Αθωώθηκε αλλά δεν ξεχνάει

Ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ, όπως είναι λογικό, μετά την αθώωση του Ηλιόπουλου από τη ΔΕΑΒ με ψήφους 5-0. Παράλληλα, όμως, έχουν και μια απορία: Για ποιο λόγο κλήθηκε σε απολογία ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ειδικά από τη στιγμή που τα μέλη της επιτροπής τον αθώωσαν με 5-0 τελικά, και μάλιστα με την κατηγορία του περιστατικού βίας; Το παράθυρο, άλλωστε, έσπασε στους πανηγυρισμούς, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Όπως και να έχει, οι κιτρινόμαυροι το έχουν σημειώσει και αυτό, τη συγκεκριμένη κλήση δηλαδή, μαζί με τα παράπονα που έχουν για τη διαιτησία και θεωρούν πως δείχνει και αυτό το κλίμα που επικρατεί και τη διάθεση που υπάρχει απέναντι τους από τις αρμόδιες αρχές.

Εκνευρισμός για τον ορισμό Σιδηρόπουλου

Παραμένοντας σε κιτρινόμαυρο ρυθμό, να σημειώσω και αυτό: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι το γεγονός ότι ο Σιδηρόπουλος ορίστηκε από τον Λανουά για παιχνίδι αυτού του Σαββατοκύριακου. Στην ΑΕΚ ήταν έξαλλοι μετά το ματς με την Κηφισιά χρεώνοντας όλο το μπάχαλο.με τις διαιτητικές αποφάσεις στον Σιδηρόπουλο που ήταν στο VAR, οπότε περίμεναν ότι θα υπήρχε κάποια τιμωρία. Το γεγονός όμως ότι ορίστηκε για παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής το λαμβάνουν σαν μήνυμα του Λανουά προς τους διαιτητές. Μήνυμα που λέει πως “αν γίνει λάθος κατά της ΑΕΚ δεν πειράζει και τόσο…”. Όπως έχω αναφέρει κι άλλες φορές οι κιτρινόμαυροι έχουν αποφασίσει φέτος να κάνουν… σαματά για τη διαιτησία και δεν προσπερνάνε καμία επιλογή της ΚΕΔ.

Πρόβλημα για Γκαγκάτση λόγω Εθνικής ομάδας

Μπορεί ο Μάκης Γκαγκάτσης να στηρίζει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και να το είπε και δημοσίως, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκνευρισμένος με την αποτυχία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Όχι μόνο επειδή ήθελε για εθνικούς λόγους την πρόκριση, αλλά και επειδή η Εθνική ομάδα θα… χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Ο Γκαγκάτσης δεν έχει καθολική υποστήριξη, καθολική αποδοχή. Όσοι δεν είναι εξ ορισμού στο πλευρό του, επομένως, θα του χρεώσουν και το παραμικρό και η Εθνική ομάδα δεν εξαιρείται. Είναι και αυτός ένας λόγος, καθόλου μικρός μάλιστα, που ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν θα δεχθεί άλλη αποτυχία στα προκριματικά του Euro 2028. Όπως δέχεται πίεση ο ίδιος, έτσι θα ασκήσει και ο ίδιος πίεση στον προπονητή.

Έτοιμος για όλα ο Αταμάν, κανείς ασφαλής

Για κλείσιμο, κάτι μπασκετικό: Η ήττα στο ΣΕΦ δεν πέρασε ανώδυνα για τον Παναθηναϊκό, με τον Αταμάν να έχει αρκετά νεύρα με τους παίκτες του. Ο προπονητής των πράσινων περιμένει τα προσεχή παιχνίδια για να δει την αγωνιστική συμπεριφορά, τη νοοτροπία όλων και είναι έτοιμος για οποιαδήποτε απόφαση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν αποκλείεται να έχουμε απόφαση – έκπληξη προσεχώς. Τις τελευταίες μέρες, για παράδειγμα, όλοι σημειώνουν ότι ο Γιούρτσεβεν είναι προς αποχώρηση. Δεν αποκλείεται όμως να έχουμε κι άλλο όνομα, το οποίο θα προκαλέσει έκπληξη. Ο Αταμάν ξέρει ότι η φετινή σεζόν είναι η πιο κομβική για τον ίδιο και δεν πρόκειται πλέον να συγχωρήσει το παραμικρό λάθος από κανέναν.