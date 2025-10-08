Η κλήση – μήνυμα του Γιοβάνοβιτς

Στη Γλασκώβη βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας για το παιχνίδι με τη Σκωτία και όλοι περιμένουν μια μεγάλη εμφάνιση και ανάλογο αποτέλεσμα. Προσδοκίες που υπάρχουν λόγω της πολύ καλής δουλειάς που έχει κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στο πλαίσιο αυτής εντάσσονται και οι επιλογές του. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παρακολουθεί πραγματικά όλους τους παίκτες και όχι μόνο αυτούς των μεγάλων ομάδων και η κλήση του Παντελίδη της Κηφισιάς δεν περνάει απαρατήρητη. Πρόκειται για μια κλήση που αποτελεί μήνυμα προς όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές της Super League: Δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζουν, το θέμα είναι να αποδίδουν. Αν ναι, τότε η πόρτα της Εθνικής είναι ανοιχτή για όλους.

Οι δύο που προβληματίζουν τον Μεντιλίμπαρ

Η ήττα στην Τούμπα είχε ως συνέπεια ο Ολυμπιακός να πάει στη διακοπή του Οκτωβρίου έχοντας πέσει στην 3η θέση αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό που εκλαμβάνει ως πρόβλημα ο Ισπανός προπονητής, όπως μαθαίνω, είναι το γεγονός ότι κάποιοι από τους παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και πρέπει να προσφέρουν πολλά, προς το παρόν δεν προσφέρουν τίποτα. Ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά, είναι μεταγραφές που πρέπει να κάνουν τη διαφορά, να δώσουν το κάτι παραπάνω, αλλά προς το παρόν δεν τα έχουν καταφέρει. Γενικά οι εξτρέμ του ρόστερ, αν εξαιρέσουμε τον Ποντένσε, προβληματίζουν τον «Μέντι» για την παρουσία τους μέχρι τώρα και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα πρέπει να παρουσιαστούν πολύ καλύτεροι.

Ο… αστερίσκος για μεταγραφή

Στον Πειραιά δεν σκέφτονται και τόσο τα μεταγραφικά αυτή τη στιγμή καθώς ο Ιανουάριος αργεί ακόμη και θεωρούν ότι το ρόστερ της ομάδας είναι πάρα πολύ δυνατό και ικανό να ανταποκριθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως και ένας αστερίσκος και αφορά στον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος παραμένει ακόμη εκτός δράσης και δεν είναι σίγουρο πότε θα επιστρέψει. Ο Μεντιλίμπαρ περίμενε ότι θα είχε και τον Ουκρανό φορ μαζί με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι αλλά δεν τον έχει και αν δεν υπάρξουν σύντομα ευχάριστα νέα, με δεδομένο ότι θα χρειάζεται και χρόνο για να βρει ρυθμό, δεν θα πρέπει να αποκλείεται μεταγραφή επιθετικού τον Ιανουάριο.

Κινδυνεύει κι άλλος

Η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος αποδείχθηκε μοιραία για τρεις Έλληνες προπονητές. Ο Παντελίδης τελείωσε από τον Αστέρα Τρίπολης, ο πατέρας Πετράκης τελείωσε από τον Παναιτωλικό, ο υιός Πετράκης τελείωσε από την ΑΕΛ. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρξει και συνέχεια… Υπάρχει κι άλλος Έλληνας προπονητής που κινδυνεύει με απόλυση και αν τα πράγματα δεν αλλάξουν από την επόμενη κιόλας αγωνιστική, τότε θα είναι αμφίβολο το αν θα προλάβει να… κάνει παρέλαση. Η διοίκηση της ομάδας του δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι θα υπήρχαν τέτοιες σκέψεις τόσο νωρίς στη σεζόν, τελικά όμως υπάρχουν και τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Η σίγουρη πράσινη μεταγραφή

Έκανα μια βόλτα χθες από Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η συζήτηση αυτή τη φορά δεν αφορούσε στο θέμα του προπονητή. Αφορούσε στα μεταγραφικά. «Νωρίς δεν είναι;», ρώτησα άνθρωπο που είναι κοντά στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και η απάντηση που πήρα είναι ότι μία συγκεκριμένη μεταγραφή έχει ήδη αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει. Και είναι μεταγραφή για τη μεσαία γραμμή. Στο «τριφύλλι» συνειδητοποιούν πως όντως ο Ρενάτο Σάντσες θα απουσιάσει από αρκετά ή και πολλά παιχνίδια και γι’ αυτό τον Ιανουάριο θα αποκτηθεί οπωσδήποτε χαφ. Λιγότερο ταλαντούχος από τον Πορτογάλο, πολύ πιο αξιόπιστος όμως καθώς δεν θα έχει ιστορικό τραυματισμών.

Πώς να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό;

Αποθέωση για τον Ματίας Αλμέιδα στην Ισπανία λόγω των αποτελεσμάτων της Σεβίλλης, αποθέωση και για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο που δικαιώνει τον Αργεντίνο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός και κόντρα στη Μπαρτσελόνα και αν συνεχίσει έτσι θα βρει σίγουρα ομάδα στο εξωτερικό και σε καλό πρωτάθλημα, αν οι Ισπανοί δεν τον αγοράσουν από τη Νιούκαστλ. Ο 31χρονος γκολκίπερ βρίσκει ξανά ρυθμό και υπενθυμίζει σε όλους την αξία του, κάνοντας, έτσι, δύσκολο, πολύ δύσκολο το να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να παίξει ξανά στον Παναθηναϊκό αλλά με τέτοιες εμφανίσεις στη Σεβίλλη θα είναι αδύνατον για τους «πράσινους» να τον αποκτήσουν.