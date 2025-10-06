Η μεγάλη Κυριακή του Ιβάν

Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ χθες και μεγάλη Κυριακή, γενικά, για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είδε την ομάδα να κάνει πράξη όσα είπε στην ομιλία του, απόλαυσε τη νίκη και μάλιστα με ανατροπή επί του Ολυμπιακού και έμεινε απολύτως ικανοποιημένος και από την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών. Οι 11 σύνδεσμοι που την υπέγραψαν έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ του Σαββίδη καταγράφοντας όσα έγιναν με τον Ερασιτέχνη και τον Μυστακίδη από τα μέσα Ιουνίου κι έπειτα, δικαιώνοντας την πλευρά του Ιβάν. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που επιβεβαιώνει ότι ο… άνεμος παραμένει υπέρ του Σαββίδη και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι στον σύλλογο πλέον.

Η σιγουριά του Νίκολιτς για δικαίωση

Πριν λίγες μέρες έγραφα ότι ο Νίκολιτς δεν ανησυχούσε καθόλου για την απόδοση του Γιόβιτς. Μπορεί κάποιοι να προσπάθησαν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον προπονητή της ΑΕΚ μετά την ήττα από την Τσέλιε χρεώνοντάς του την όχι καλή παρουσία του Σέρβου φορ και του Γκρούγιτς, αλλά σε ό,τι αφορά αφορά τον Γιόβιτς ο Νίκολιτς, όπως σημείωνα, ήταν σίγουρος ότι μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου θα έπαιρνε μπρος. Στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή, ο Σέρβος επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 46′ με την ομάδα του να χάνει με 2-1 και έκανε τα εξής: Έβαλε το γκολ του 2-2 και κέρδισε το πέναλτι με το οποίο έγινε το 2-3. Υπομονή, τώρα, 15 μέρες για να δούμε τη δικαίωση του Νίκολιτς με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Η ώρα του Αλαφούζου

Η δεύτερη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων είναι γεγονός και ήρθε η ώρα να καταλάβουμε όλοι τι σκέφτεται για τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Αλαφούζος. Από την ημέρα της απόλυσης του Ρουί Βιτόρια μέχρι τώρα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του για να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει με το θέμα του προπονητή: Θα συνεχίσει ο Κόντης, θα γίνει το… τελικό ντου για τον Ρεμπρόφ ή θα υπάρξει κάποια επιλογή-έκπληξη; Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον Αλαφούζο και η απόφασή του θα δείξει και το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για τους «πράσινους». Μέχρι και χθες το βράδυ πάντως, μετά το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο, οι συνεργάτες του παρέμεναν… μοιρασμένοι στο «Κόντης ή Ρεμπρόφ» και δεν έπαιρναν όρκο για το τι θα αποφασίσει το αφεντικό.

Έλληνας φορ για ΑΕΚ

Στην ΑΕΚ, όπως έχω αναφέρει, έχει παρθεί η απόφαση να επενδύσουν στο ελληνικό στοιχείο, σε Έλληνες παίκτες, να φτιάξουν έναν κορμό με Έλληνες τα επόμενα χρόνια. Όπως, λοιπόν, λένε στη Φιλαδέλφεια, ένας παίκτης που παρακολουθούν είναι ο Γιώργος Κούτσιας. Ο 21χρονος φορ που ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και αγωνίζεται πλέον στις ΗΠΑ με την ομάδα του Σικάγο μένει ελεύθερος τον προσεχή Ιανουάριο και στην Ένωση κάνουν σκέψεις για απόκτησή του. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κάνει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συζητήσεις με τον Κούτσια και δεν αποκλείεται να επανέλθουν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Το κρατάμε το συγκεκριμένο όνομα και θα δούμε τους επόμενους μήνες ποιες θα είναι οι εξελίξεις.

Ο… κερδισμένος της διακοπής

Διακοπή του πρωταθλήματος, πλέον, λόγω των εθνικών ομάδων και στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτός που χαίρεται για αυτή την απραξία δύο εβδομάδων είναι ο… Στεφάν Λανουά. Και στα χθεσινά παιχνίδια υπήρξαν φάσεις που προκάλεσαν φωνές, διαμαρτυρίες και ο επικεφαλής της ΚΕΔ έχει καταλάβει ότι η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη. Αυτή η διακοπή, επομένως, είναι ό,τι καλύτερο για τον ίδιο και τους συνεργάτες του καθώς θα περάσουν δύο εβδομάδες χωρίς πονοκέφαλο, χωρίς πίεση, χωρίς να χρειαστεί να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν λάθη. Μέσα σε έξι αγωνιστικές, γιατί μόνο έξι αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, είναι πολλά τα λάθη, οπότε για τον Λανουά και γενικά την ΚΕΔ είναι ό,τι καλύτερο αυτή η διακοπή.

Ζόρια για τον Καρυπίδη

Σκασμένος, από ό,τι μαθαίνω, είναι ο Καρυπίδης μετά την ήττα του Άρη με 3άρα από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη και αυτό που τον… τρελαίνει είναι το γεγονός ότι ξεμένει από «ένοχους». Επί χρόνια φταίνε οι προπονητές, οι παίκτες ή η ΕΠΟ για τη μη επίτευξη των στόχων αλλά ο κόσμος των «κίτρινων» έχει φτάσει στα όριά του πλέον με τον Καρυπίδη. Αν, λοιπόν, η σεζόν στραβώσει για τον Άρη, ο επικεφαλής της ΠΑΕ θα βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση από ποτέ και οι εξελίξεις στο τέλος της σεζόν θα είναι μεγάλες, σοβαρές. Θα τον σώσει ο Χιμένεθ ή οι μεταγραφές του Ιανουαρίου; Θα το δούμε… Το κλίμα πάντως δεν είναι καθόλου καλό για τον ίδιο.