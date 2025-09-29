Η κίνηση που κέρδισε τον Γιόβιτς

Θα ξεκινήσω από την ΑΕΚ, την οποία είδα από κοντά χθες κόντρα στον Βόλο. Παρεμπιπτόντως, καλή ομάδα έχουν φτιάξει οι Θεσσαλοί. Κλείνει η παρένθεση και επανέρχομαι στα της ΑΕΚ, η οποία είναι 13 ματς αήττητη πλέον. Παράλληλα, σε ακόμη ένα παιχνίδι σκόραρε ο Πιερό, ο οποίος δίνει απαντήσεις σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Αυτός που δεν σκοράρει με τίποτα είναι η μεγάλη μεταγραφή, ο Γιόβιτς, ο οποίος πάντως είναι μια χαρά ψυχολογικά. Οι επιθετικοί επηρεάζονται πάντα ψυχολογικά όταν δεν βρίσκουν δίχτυα σε συνεχόμενα παιχνίδια αλλά με τον Σέρβο τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Το είπε άλλωστε στους συμπαίκτες του: Η αποθέωση από τον κόσμο στο δοκάρι που είχε στο ματς κυπέλλου με τον Παναιτωλικό ήταν κάτι που δεν περίμενε. Ήταν κάτι που τον έκανε να νιώσει σαν στο σπίτι του και ο Νίκολιτς είναι σίγουρος ότι μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου θα πάρει μπρος για τα καλά.

Παίρνει κι άλλον πρώην του Παναθηναϊκού

Ο Βόλος πάντως δεν είναι η μοναδική επαρχιακή ομάδα που αρέσει. Υπάρχει και ο Λεβαδειακός, ο οποίος πήγε στο Καραϊσκάκη και έπαιξε ανοιχτά με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Δεν το πήρε, τον Ιανουάριο όμως θα πάρει ακόμη έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά για τις σχέσεις των δύο ομάδων και σε λίγους μήνες θα υπάρχει ακόμη ένας πρώην «πράσινος» στο ρόστερ των Βοιωτών. Οι συζητήσεις έχουν αρχίσει, προχωράνε καλά και ο Κομπότης, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε τον Μάγκνουσον, είναι έτοιμος για ακόμη ένα «χτύπημα» που θα προκαλέσει αίσθηση.

Το αποφάσισε ο Κόντης

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, έπειτα από αυτή στο Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να κερδίζει κι άλλους πόντους. Ο Έλληνας προπονητής έχει με το μέρος του τους παίκτες που τονίζουν συνεχώς στις δηλώσεις τους ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και αυτό είναι τρομερά σημαντικό, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. Το θέμα, πλέον, είναι αν η διοίκηση θα τον κρατήσει στη θέση του ή θα τον αντιμετωπίσει σαν «υπηρεσιακό», ο ίδιος πάντως έχει πάρει την απόφασή του: Αν δεν παραμείνει ως πρώτος προπονητής δεν θα δεχθεί να είναι βοηθός του προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα. Ο Κόντης αισθάνεται έτοιμος πλέον και δεν θέλει να περιοριστεί σε ρόλο βοηθού. Από εκεί και πέρα, ο Αλαφούζος θα αποφασίσει τι θα γίνει τελικά.

Παιδιά και αποπαίδια

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως είναι γνωστό, το χρήμα δεν ρέει άφθονο. Είναι πολλές οι ομάδες που έχουν οικονομικά προβλήματα και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι παίκτες. Σε μια ομάδα πάντως, από ό,τι μαθαίνω, συμβαίνει κάτι περίεργο: Κάποιοι παίκτες πληρώνονται στην ώρα τους και κάποιοι άλλοι με καθυστερήσεις, μερικές φορές και μεγάλες. Το να υπάρχουν γενικά καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, φυσικά, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το να πληρώνονται όμως στην ώρα τους κάποιοι και οι υπόλοιποι να αισθάνονται οι… βλάκες της υπόθεσης, δεν είναι και ό,τι πιο σύνηθες. Θα επανέλθω στο θέμα γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον η όλη κατάσταση.

Ο «πονοκέφαλος» του Μεντιλίμπαρ

Η επιστροφή του Ποντένσε ενθουσίασε τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος περιμένει πολλά από αυτόν. Προς το παρόν, όμως, είναι δύσκολο να πάρει όσα θέλει. Ο Πορτογάλος έχει ανάγκη από ανάσες, δεν είναι ακόμη σε φουλ κατάσταση ώστε να παίζει 90λεπτα σε συνεχόμενα παιχνίδια και αυτό φυσικά το ξέρει πολύ καλά ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος προβληματίζεται ενόψει των αγώνων με Άρσεναλ και ΠΑΟΚ. Δύο δύσκολα, απαιτητικά παιχνίδια, στα οποία ο καλός Ποντένσε είναι απαραίτητος. Και για να είναι καλός, θα πρέπει να τον διαχειριστεί σωστά ο προπονητής, ο οποίος περιμένει από τον Πορτογάλο να ανεβάσει ρυθμό μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου.

Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της 15ετίας

Έτσι όπως τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ χθες στην Τρίπολη, η εβδομάδα που άρχισε είναι… φωτιά και λάβρα. Το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Θέλτα για το Europa League, ασχέτως αν οι Ισπανοί δεν πάνε καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και μετά ακολουθεί το πιο κρίσιμο παιχνίδι των τελευταίων 15 χρόνων για τον «δικέφαλο του βορρά». Το ματς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα μπορεί να βάλει… πρόωρο τέλος στη σεζόν για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Στη Θεσσαλονίκη οι οπαδοί είναι… στα κάγκελα μετά τη γκέλα με τον Αστέρα και αν στραβώσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα δούμε αντιδράσεις που δεν έχουμε ξαναδεί στα χρόνια του Σαββίδη. Και αυτό το ξέρει και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.