Τι τρελαίνει τον Μεντιλίμπαρ

Επιστροφή στη Stoiximan Super League χθες και θα αρχίσω με τον Ολυμπιακό που υποδέχθηκε και νίκησε τον Λεβαδειακό. Ο Μεντιλίμπαρ προειδοποίησε τους παίκτες του ότι θα βρεθούν προ εκπλήξεων αν υποτιμήσουν τον αντίπαλο, προ εκπλήξεων όμως βρίσκονται και κάποιοι και θα βρεθούν κι άλλοι αν δεν ηρεμήσουν λίγο. Ο Ισπανός προπονητής τρελαίνεται αν βλέπει τους παίκτες του να χάνουν την ψυχραιμία τους την ώρα των αγώνων και να βγάζουν νεύρα και αυτό είναι κάτι που δεν θα ανεχθεί από εδώ και πέρα. Ήδη, μάλιστα, κάποιοι, όπως για παράδειγμα ο Μπρούνο, το παίρνουν το μήνυμά τους και ο Μεντιλίμπαρ ελπίζει να μη χρειαστεί να επανέλθει επί του θέματος.

Θα σπάσει το ρεκόρ του Κωστούλα

Στο Φάληρο πάντως, όπου έκανα μια βόλτα χθες, δεν μιλάνε μόνο για τα νεύρα του προπονητή με τα νεύρα των παικτών. Μιλάνε και για τον Τζολάκη, ο οποίος έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα είναι… υπό παρακολούθηση και στον προσεχή αγώνα με την Άρσεναλ για το Champions League και γενικά είναι ένας παίκτης που βλέπουν εδώ και καιρό τα μεγάλα κλαμπ και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Ο Τζολάκης έχει ήδη ανεβάσει κατά πολύ τη χρηματιστηριακή αξία του και στον Ολυμπιακό πιστεύουν πως όταν έρθει η ώρα της πώλησης θα είναι, με διαφορά, η πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θα το σπάσει το ρεκόρ του Κωστούλα.

Κιτρινόμαυρες ματιές στην Ιταλία

Στην ΑΕΚ, όπως λένε οι φίλοι μου στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν ασχολούνται μόνο με τη διαιτησία. Μπορεί να έχουν ήδη σηκώσει το… λάβαρο του πολέμου στον Λανουά, περισσότερο για να προλάβουν αυτά που φοβούνται για το μέλλον και λιγότερο για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά τους απασχολούν και τα μεταγραφικά θέματα. Τον Ριμπάλτα κυρίως, ο οποίος θέλει τον Ιανουάριο να δώσει συνέχεια στη δουλειά που άρχισε το καλοκαίρι. Όπως, λοιπόν, λένε γύρω-γύρω από την Ένωση, η Ιταλία είναι μια χώρα στην οποία ρίχνει πολλές ματιές ο διευθυντής ποδοσφαίρου των «κιτρινόμαυρων». Πρόκειται, άλλωστε, για αγορά που γνωρίζει καλά και έχει κάνει τις διασυνδέσεις του από την εποχή που δούλευε στη Γιουβέντους.

Τρέχει κάτι με Λιούμπιτσιτς;

Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, πάντως, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον Λιούμπιτσιτς. Ο Κροάτης χαφ που ήθελε πώς και πώς ο Αλμέιδα δεν ικανοποίησε πέρυσι με την απόδοσή του και η φετινή σεζόν είναι αυτή που θα κρίνει το μέλλον του. Τα δύο τελευταία παιχνίδια πάντως, κόντρα σε ΑΕΛ και Παναιτωλικό, ίσως ήταν ένα πρώτο μήνυμα προς αυτόν. Ο Κροάτης είχε αγωνιστεί σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά σε αυτά τα δύο δεν έπαιξε ούτε λεπτό. Με τον Γκρούγιτς να προσαρμόζεται σιγά-σιγά, τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τον Λιούμπιτσιτς αν δεν ανεβάσει κατά πολύ την απόδοσή του.

Ο παίκτης που δεν αντέχει να «χάσει» ο ΠΑΟΚ

Πάντα μου άρεσε να μιλάω με Θεσσαλονίκη και ειδικά φέτος είναι απαραίτητα τα καθημερινά τηλεφωνήματα. Οι μέρες, άλλωστε, είναι κρίσιμες για τον ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του τρία παιχνίδια-φωτιά. Όπως μαθαίνω από Σαλόνικα, αυτό που προβληματίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή είναι ο Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος εξτρέμ είναι κομβικός, κομβικότατος για το παιχνίδι της ομάδας, για τη δημιουργία ευκαιριών, για το σκοράρισμα και προς το παρόν δεν προσφέρει τίποτα. Ο 29χρονος Σέρβος είναι πολύ εκνευρισμένος από την αρχή της σεζόν και έχει αρχίσει να αγχώνεται όσο βλέπει πως δεν του βγαίνει τίποτα. Γι’ αυτό και ο Λουτσέσκου… έχει πέσει πάνω του και ψάχνει τη λύση.

Ετοιμάζεται για… ψήφο εμπιστοσύνης

«Θα πάρει σίγουρα ξένο προπονητή ο Παναθηναϊκός ή θα συνεχίσει με Κόντη;», ρώτησα χθες φίλου μου που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις στην ομάδα. «Θα σου απαντήσω στις 5 Οκτωβρίου», μου είπε. Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου οι «πράσινοι» έχουν τρία παιχνίδια: Τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και τον Ατρόμητο επίσης στο ΟΑΚΑ. Με τρεις νίκες σε αυτά τα ματς, θα έρθουν τα πάνω – κάτω και θα είναι… έκπληξη αν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης ο Κόντης. Το κλίμα άλλωστε θα έχει αλλάξει, το κακό ξεκίνημα θα έχει ξεχαστεί και ο Γιάννης Αλαφούζος θα μπορεί να περάσει πιο εύκολα προς τον κόσμο ότι η σωστή επιλογή είναι να συνεχίσει με τον Κόντη. Ο οποίος, από την πλευρά του, αισθάνεται ήδη ότι είναι ο… κανονικός προπονητής του Παναθηναϊκού.