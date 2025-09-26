Ο μεγάλος νικητής

Μεγάλη νίκη χθες για τον Παναθηναϊκό στην Ελβετία και μεγάλη νίκη και για τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος έχει καταφέρει να αλλάξει τον αέρα στην ομάδα. Ο υπηρεσιακός (;) προπονητής των «πράσινων» το κατάφερε αυτό κάνοντας κάποια απλά, πολύ απλά πράγματα. Όπως, για παράδειγμα, το να δουλέψει στην ψυχολογία της ομάδας, η οποία είναι σαν να έχει αποκτήσει ζωή μετά την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια. Μια άλλη επιλογή του Κόντη που τον δικαιώνει και εκθέτει τον Βιτόρια είναι η χρησιμοποίηση του Σιώπη, ο οποίος ήταν εκπληκτικός κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις. Δεν είναι μπαλαδόρος, δεν είναι φαντεζί παίκτης, κάνει όμως τρομερή δουλειά στο γήπεδο κι ας είναι… κοντός. Και το «κοντός» το γράφουμε επειδή ο Βιτόρια το θεωρούσε μειονέκτημα αυτό και τον είχε ξεγράψει…

Ο φευγάτος δίνει απαντήσεις

Όλα τα φώτα βέβαια, μετά την 4άρα του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, έπεσαν πάνω στον Ζαρουρί που έκανε χατ-τρικ. Λογικό είναι. Από την άλλη, όμως, είναι και άδικο για τον Κώτσιρα, ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση και υπενθύμισε σε όλους τι μπορεί να προσφέρει. Βασικά το υπενθύμισε στους ανθρώπους των «πράσινων» που ήθελαν να τον πουλήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά ο ίδιος επιθυμούσε να παραμείνει και παρέμεινε. Παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στο «τριφύλλι», αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό θα καταφέρει να καλύψει το κενό που άφησε ο Βαγιαννίδης με τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ. Μεγάλη, πολύ μεγάλη υπόθεση για την ομάδα του.

Κανένας πιο χαρούμενος από τον Μπακασέτα

Η αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια έγινε δεκτή με ικανοποίηση στα αποδυτήρια, ήταν μια εξέλιξη που χαροποίησε τους παίκτες καθώς το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο με τον Πορτογάλο. Ο παίκτης, πάντως, που το χάρηκε περισσότερο είναι ο Μπακασέτας, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί μετά την αλλαγή προπονητή. Για τον Παναθηναϊκό, όπως έχω αναφέρει, είναι κομβικής σημασίας το να καταφέρει να έχει κάθε εβδομάδα, σε κάθε παιχνίδι τον Μπακασέτα της Εθνικής Ελλάδας και στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Γιουνγκ Μπόις ήταν πιο ουσιαστικός από ποτέ τη φετινή σεζόν. Ο διεθνής άσος έχει άλλη ψυχολογία πλέον και το ζητούμενο είναι να συνεχίσει έτσι και να νιώσει όλο και πιο σημαντικός για το παιχνίδι της ομάδας του.

Νεύρα στην ΕΠΟ με ΑΕΚ

Στην ΕΠΟ, από ό,τι μαθαίνω, έχουν αρχίσει και εκνευρίζονται σιγά-σιγά με τη στάση που κρατάει η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Στην Ένωση, όπως έχουμε πει, έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν συνθήκες πολέμου και φωνάζουν πλέον έπειτα από κάθε παιχνίδι για τη διαιτησία. Στη Φιλαδέλφεια, βέβαια, δεν είναι τρελοί, το ξέρουν πως μέχρι τώρα δεν έχουν πάθει κάποια ζημιά από τη διαιτησία, φωνάζουν όμως επειδή θέλουν να προλάβουν αυτά που -πιστεύουν ότι- έρχονται. Φωνάζουν επειδή θέλουν να φέρουν στο προσκήνιο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που του αρέσει να κινείται στο παρασκήνιο. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι στην ΕΠΟ έχουν αρχίσει να εκνευρίζονται. «Αν, δηλαδή, αδικηθούν όντως σε κάποιο παιχνίδι τι θα κάνουν; Θα βάλουν φωτιά να τα κάψουν όλα;», μου έλεγε άνθρωπος της ομοσπονδίας.

Τριάδα – φωτιά

Αν πρέπει να επιλέξω την ομάδα που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, θα ψηφίσω ΠΑΟΚ. Όχι μόνο επειδή έρχεται από τρία συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα και υπάρχει διχασμός στις τάξεις των οπαδών του, αλλά και επειδή η διακοπή του Οκτωβρίου μπορεί να εξελιχθεί σε… μαρτύριο. Ο «δικέφαλος του βορρά» θα παίξει την Κυριακή στην Τρίπολη με τον πάντα επικίνδυνο Αστέρα, στη συνέχεια θα πάει στο Βίγκο για να αντιμετωπίσει τη Θέλτα και αμέσως μετά θα υποδεχθεί στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Και αν στραβώσει αυτό το παιχνίδι, σημειώστε το από τώρα, τα σύννεφα στη Θεσσαλονίκη θα είναι πιο μαύρα από ποτέ και η διακοπή του Οκτωβρίου θα είναι ό,τι χειρότερο για την ομάδα του Λουτσέσκου.

Στην τελική ευθεία το «θηρίο»

Και μία είδηση από το μπάσκετ, για φινάλε: Στον Παναθηναϊκό χαμογελάνε πλέον για τον Λεσόρ καθώς η κατάστασή του έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση. Το οίδημα έχει φύγει και ο Γάλλος σύντομα θα μπορεί να προπονηθεί κανονικά και να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Ο Λεσόρ είναι τεράστια υπόθεση για τους «πράσινους» και αν καταφέρουν να τον έχουν φέτος σε κανονική κατάσταση, αν παραμείνει υγιής, τότε μάλλον θα ξέρουμε και ποια ομάδα θα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Ο σοβαρός τραυματισμός του, άλλωστε, την περσινή σεζόν στοίχισε πολύ στον Παναθηναϊκό και αυτό φάνηκε όταν ήρθε η ώρα για το Final Four και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.