Σίγουρος για άνετη νίκη

Ντέρμπι σήμερα στο ΣΕΦ, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και μπορεί να είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς και να μην κρίνεται κάποιος τίτλος, ποτέ όμως τα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός δεν είναι αδιάφορα. Πρόβλεψη δεν θα κάνω εγώ, την έκανε όμως παίκτης των «πράσινων» και είναι και σίγουρος: Νίκη και μάλιστα άνετη. Αυτό είπε σε όποιον μίλησε μαζί του το τελευταίο διήμερο και ήταν και… κάθετος. Δεν το συζήτησε καν. Μπορεί να δικαιωθεί φυσικά, όπως μπορεί και να διαψευστεί. Και αν συμβεί το δεύτερο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει όλος ο οργανισμός γιατί οι «ερυθρόλευκοι» πάνε με απουσίες στο ντέρμπι.

Πάνω του τα μάτια των Άγγλων

Στα ποδοσφαιρικά, η Εθνική ομάδα έχει σήμερα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Κοπεγχάγη με τη Δανία. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να δείξει ότι το πήρε το μάθημά του από το 0-3 στο Καραϊσκάκη. Το σημερινό παιχνίδι, πάντως, είναι πάρα πολύ σημαντικός και για συγκεκριμένους παίκτες, οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο ομάδων της Premier League. Κάποιος απογοήτευσε στο ματς με τη Σκωτία -όπου επίσης ήταν υπό παρακολούθηση- και σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρει τη «ρεβάνς» και να δείξει πως αυτό που έγινε στη Γλασκώβη ήταν μια κακή παρένθεση.

Έξτρα επιλογή για Μεντιλίμπαρ

Στον Ολυμπιακό επικρατεί ηρεμία και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει την επανέναρξη του πρωταθλήματος για να πάρει από τους παίκτες του τις απαντήσεις που θέλει. Σύντομα, πάντως, ο Ισπανός προπονητής θα μπορεί να υπολογίζει κανονικά σε ακόμη έναν. Ο Μάνσα, από ό,τι λένε στον Πειραιά, έχει δουλέψει αρκετά και σωστά ώστε να δυναμώσει σωματικά και να είναι έτοιμος για τη συνέχεια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» πιστεύουν πολύ στον νεαρό Βραζιλιάνο στόπερ και φρόντισαν να τον ετοιμάσουν από κάθε άποψη για να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί. Ο Ισπανός θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές και θα είναι πολύ σημαντικό το να «βρει» ακόμη έναν αξιόπιστο κεντρικό αμυντικό.

Το… πακέτο και η πρώτη επιλογή

Στην ΑΕΚ, από ό,τι μαθαίνω, αισθάνονται φαβορί για την απόκτηση του Τεττέη επειδή είναι η μόνη ελληνική ομάδα που θέλει να ψωνίσει… πακέτο από την Κηφισιά: Όχι μόνο τον νεαρό επιθετικό αλλά και τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος επίσης έχει ξεχωρίσει με την απόδοσή του. Αν, πάντως, ο Μάρκο Νίκολιτς έπρεπε να επιλέξει έναν εκ των δύο, αυτός δεν θα ήταν ο Τεττέη. Θα ήταν ο Παντελίδης, ο οποίος μπορεί να παίξει τόσο στο αριστερό άκρο της επίθεσης όσο και δεξιά και η αλήθεια είναι ότι οι «κιτρινόμαυροι» δεν είναι και τόσο γεμάτοι σε αυτές τις θέσεις. Αυτό μάλιστα το ξέρει και ο ίδιος ο παίκτης και το λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του καθώς έχει αρχίσει να σκέφτεται το μέλλον του, το οποίο δεν θα είναι στην Κηφισιά. Μένει να φανεί αν το… ντου θα γίνει τον Ιανουάριο ή στο τέλος της σεζόν.

Η ανανέωση και η πώληση

Η Ένωση, εν τω μεταξύ, επέκτεινε και το συμβόλαιο του Ζίνι, το οποίο ούτως ή άλλως δεν έληγε σύντομα. Ήταν μια κίνηση που ήθελε να κάνει -και έκανε- ο Μάριος Ηλιόπουλος για να δείξει στον παίκτη ότι δεν είναι ο… φτωχός συγγενής της υπόθεσης αλλά ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια τον πιστεύουν και του το δείχνουν και εμπράκτως. Από εκεί και πέρα, όπως έχω ξαναγράψει, οι σκέψεις των ανθρώπων της ΑΕΚ για τον Ζίνι δεν αλλάζουν. Είναι παίκτης από τον οποίο πιστεύουν ότι μπορούν να μπουν πολλά λεφτά στο ταμείο της ΠΑΕ και γι’ αυτό θα ακούσουν με προσοχή τις προτάσεις που θα γίνουν το προσεχές καλοκαίρι. Προτάσεις που υπήρξαν και πριν λίγους μήνες αλλά οι «κιτρινόμαυροι» δεν το συζήτησαν γιατί ήθελαν να τον δουν με τη φανέλα τους πρώτα. Και φυσικά να ανεβάσουν, έτσι, την τιμή του.

Προτεραιότητα το εξωτερικό

Στο φετινό πρωτάθλημα έχουν ήδη υπάρξει αλλαγές προπονητών και υπάρχει ακόμη ένας Έλληνας που κινδυνεύει, όπως έχω γράψει. Υπάρχει όμως και ένας Έλληνας που δεν ψήνεται και τόσο να δουλέψει στη Super League. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είχε ήδη δύο προτάσεις αλλά δεν τις συζήτησε καθώς έχει αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στο εξωτερικό μετά την αποχώρησή του από τον Άρη. Θα δούμε αν θα υπάρξει ενδιαφέρον εκτός συνόρων. Θα δούμε, επίσης, αν θα επιμείνει στην απόφασή του ή θα αλλάξει άποψη αν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, δεχθεί μια πολύ καλή πρόταση από Ελλάδα. Προς το παρόν πάντως, όσοι είναι κοντά του, λένε ότι προτιμάει να περιμένει κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση από το εξωτερικό.