Η πρώτη βόμβα θα είναι ελληνική

Με τηλεφώνημα στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η χθεσινή μέρα και ο λόγος ήταν ο μπασκετικός Άρης καθώς το Αλεξάνδρειο θύμιζε δεκαετία ’80 στο ματς με το Αμβούργο. Αυτό που ήθελα να μάθω ήταν τι προβλέπεται να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Ρίτσαρντ Σιάο και τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Γιατί; Επειδή ο πρώτος του στόχος δεν είναι να ρίξει βόμβες στα μεταγραφικά αλλά να ξεχρεώσει η ΚΑΕ. Να γίνει ο Άρης, έπειτα από πολλά χρόνια, ένα νοικοκυρεμένο μαγαζί. Και από εκεί και πέρα, θα έρθουν και οι μεταγραφές που θα τρελάνουν τον κόσμο. Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο μεγάλος στόχος δεν είναι κάποιος ξένος αλλά Έλληνας. Λεπτομέρειες προσεχώς…

Για πάντα μαζί

Για να παραμείνω σε κλίμα μπάσκετ, Ιταλός δημοσιογράφος έγραψε χθες ότι ελληνική ομάδα είναι πιθανό να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο για τη λίγκα που σχεδιάζει το ΝΒΑ στην Ευρώπη. Ποια θα είναι αυτή η ομάδα δεν το έγραψε, εγώ όμως μπορώ να γράψω κάτι άλλο: Είτε στη Euroleague, είτε στο NBA Europe, είτε στην… Ασία ή στον πλανήτη Άρη, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είναι μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσουν, να παίξουν δηλαδή μελλοντικά σε διαφορετικές λίγκες. Δεν το θέλει, για πολλούς λόγους, καμία εκ των δύο ομάδων αυτό και δεν το θέλει και κανείς στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ αυτό. Όλοι τους θέλουν μαζί και μαζί θα συνεχίσουν.

Ηρθαν πιο κοντά ΑΕΚ και Ρότα

Ευχάριστα είναι τα νέα, από ό,τι μαθαίνω, στην ΑΕΚ σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του Ρότα. Ο διεθνής δεξιός μπακ μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και μετά την περσινή σεζόν και τα όσα ακούστηκαν έπειτα από συγκεκριμένα παιχνίδια το κλίμα είχε γίνει λίγο ψυχρό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το τελευταίο διάστημα, όμως, έχουν έρθει και πάλι πιο κοντά. Αν δεν μπουν υπογραφές, βέβαια, δεν μπορείς ποτέ να θεωρείς δεδομένο οτιδήποτε, οι πιθανότητες ανανέωσης όμως είναι σίγουρα περισσότερες από ό,τι μέχρι και πριν λίγους μήνες. Και είναι καλές οι πιθανότητες, με τους ανθρώπους της Ένωσης να θέλουν να το κλείσουν το θέμα πριν τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η μεταγραφική προτεραιότητα

Πέρα από την ανανέωση του Ρότα, πάντως, στην ΑΕΚ σκέφτονται και κάτι ακόμη: Τον αναπληρωματικό του. Με τον Νίκολιτς να μην υπολογίζει τον Οντουμπάτζο ήταν εξαρχής γνωστό ότι δεν θα υπήρχε εναλλακτική επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας και η σεζόν δεν γίνεται να βγει έτσι. Το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό. Στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τον σχεδιασμό τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και η απόκτηση δεξιού μπακ είναι προτεραιότητα. Δεν είναι η μοναδική θέση στην οποία θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης, υπάρχει και το κέντρο της άμυνας που χρειάζεται παίκτη, αλλά η απόκτηση δεξιού μπακ είναι υπεραπαραίτητη.

Οι Ιταλοί για Μουζακίτη

Πρόταση 40 εκατ. ευρώ από την Μπράιτον για τον Μουζακίτη απέρριψε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε χθες Ιταλός δημοσιογράφος. Και δεν το έκανε μόνο επειδή δεν ήθελε να τον δώσει και αυτόν μετά τον Κωστούλα ή επειδή είναι απαραίτητος ο παίκτης για τον Μεντιλίμπαρ, αλλά και επειδή αυτά τα λεφτά και μπορεί και περισσότερα θα τα πάρει σίγουρα μελλοντικά. Από πού; Θα δούμε… Στην Ιταλία πάντως υπάρχουν τρεις ομάδες που παρακολουθούν συνεχώς τον Μουζακίτη: Η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Ρόμα. Θα έρθουν σίγουρα προτάσεις, δηλαδή, στο τέλος της σεζόν και τα λεφτά θα είναι πολλά. Πάρα πολλά.

Θα επιμείνει ο Ολυμπιακός

Και κάτι ακόμη για τον Ολυμπιακό: Ο Σαντίνο Αντίνο παραμένει σε πολύ υψηλή θέση στη λίστα με τους μεταγραφικούς στόχους και θα γίνει νέα προσπάθεια προσεχώς. Ο 19χρονος εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ εντυπωσιάζει με την Κ20 της Αργεντινής και αυτό, καταρχάς, επιβεβαιώνει το… μάτι των «ερυθρόλευκων». Στον Πειραιά κάνουν εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη ταλέντων και αυτό σημαίνει πως ακόμη κι αν δεν καταστεί εφικτό να αποκτηθεί κάποιος παίκτης, θα βρεθεί άλλος. Ο Αντίνο, πάντως, πραγματικά αρέσει πολύ σε όλους στον Ολυμπιακό και γι’ αυτό θα επιμείνουν για την απόκτησή του. Ειδικά αν δεν έχει ανέβει μέχρι τον Ιανουάριο η απόδοση των εξτρέμ που ήδη βρίσκονται στο ρόστερ.