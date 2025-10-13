Περιμένουν αλλά με περιορισμένο μπάτζετ

Ήμουν χθες στο ΣΕΦ για να δω το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το οποίο τελικά πήρε ο Ολυμπιακός. Νίκη που δεν του δίνει κάτι άμεσα πέρα από ψυχολογία. Βασικά, αποφεύχθηκε η γκρίνια για τον Μπαρτζώκα, ο οποίος πάντως θα πρέπει σύντομα να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Ο Λι, για παράδειγμα, στον οποίο έχω αναφερθεί ξανά, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον τρόπο παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων» ενώ φανερό είναι και το γεγονός ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση με γκαρντ και ψηλό. Το τι θα γίνει τελικά θα το αποφασίσει ο προπονητής, τις εισηγήσεις του οποίου περιμένουν οι Αγγελόπουλοι. Το διαθέσιμο μπάτζετ, πάντως, δεν επιτρέπει επιλογές που θα ενθουσιάσουν εκ των προτέρων τους οπαδούς. Αυτό θα γίνει μόνο μέσω της απόδοσης όποιου ή όποιων αποκτηθούν.

Ρίχνουν άκυρο στον Παπαγιάννη

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό που ηττήθηκε, είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται παίκτη στους ψηλούς. Η επιστροφή του Λεσόρ, όπως έχω σημειώσει, δεν αργεί, αν και δεν θα βρει ρυθμό αμέσως. Σε ό,τι αφορά τον Χολμς χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί ενώ ο Γιούρτσεβεν, βασικά, περιμένει να δει πότε θα του ανακοινώσουν ότι φεύγει. Άγνωστο προς το παρόν το ποιος θα έρθει στη θέση του, (σχεδόν) σίγουρα όμως αυτός δεν θα είναι ο Παπαγιάννης. Ο Γιαννακόπουλος δεν έχει ξεχάσει αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια ενώ ούτε ο Αταμάν τρελαίνεται για τον Έλληνα σέντερ. Το γεγονός ότι είναι Έλληνας είναι βασικά και το πιο ισχυρό χαρτί του σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να επέστρεφε στους «πράσινους» αλλά θα είναι τεράστια έκπληξη αν συμβεί αυτό.

Το μεγάλο στοίχημα του Αταμάν

Μένοντας στον Παναθηναϊκό, η εμφάνιση του Σορτς χθες προκάλεσε πολλά χαμόγελα καθώς θύμισε τον παίκτη που εντυπωσίασε πέρυσι με την Παρί. Η αξία του παίκτη είναι γνωστή και δεν μειώθηκε επειδή δεν πετούσε στα πρώτα παιχνίδια της Euroleague, άνθρωπος του μπάσκετ πάντως μου επισήμανε το εξής χθες στο ΣΕΦ: Θα είναι το ίδιο καλός ο Σορτς όταν παίζει ο Ναν; Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Αταμάν τη φετινή σεζόν, να καταφέρει να «δέσει» αυτούς τους δύο. Αν το κάνει, τότε οι «πράσινοι» θα… σκοτώνουν στα γκαρντ και θα είναι το πρώτο φαβορί για το ευρωπαϊκό. Αν δεν, αν δεν βρει τη λύση ο Τούρκος, τότε τα πράγματα θα μπλέξουν πολύ μέσα στη σεζόν. Τόσο για την ομάδα, όσο φυσικά και για τον προπονητή της.

«Τα έχει, το θέμα είναι να τα βάλει κιόλας»

Συνεχίζοντας με μπάσκετ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση που θα έχουν οι συνεργάτες του Μυστακίδη με τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη για το PAOK Sports Arena. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει παραλάβει το πόρισμα μετά τον οικονομικό έλεγχο που έγινε στην ΚΑΕ και θα πρέπει σιγά-σιγά να περάσουμε στις πράξεις. Αν ο Μυστακίδης θέλει να μπει στον ΠΑΟΚ, δεν έχει παρά να πληρώσει αυτά που προβλέπονται και από εκεί και πέρα να ξεκαθαρίσει και ποιο θα είναι το μπάτζετ για την επόμενη σεζόν. Όπως μου έλεγε άνθρωπος της ΠΑΕ «τόσο καιρό συγκεκριμένα άτομα, εντός και εκτός συλλόγου, παρουσιάζουν τον Μυστακίδη ως τη λύση για όλα, χωρίς να έχει βάλει ούτε ευρώ προς το παρόν». Κανείς δεν αμφισβητεί ότι τα έχει, θα πρέπει να αρχίσουν και οι πράξεις όμως κάποια στιγμή.

Δεν το συζητάει για Euro 2028 ο Γκαγκάτσης

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε και από τη Δανία, με το ίδιο σκορ μάλιστα με το οποίο είχε χάσει στη Σκωτία, οπότε δεν θα είναι στο Μουντιάλ 2026. Αυτό δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τον προπονητή καθώς η ΕΠΟ στηρίζει απόλυτα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2028. Θα αλλάξει, όμως, κάτι σε ό,τι αφορά την πίεση προς την ομάδα: Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν απαιτήσεις. Όπως μου έλεγε άνθρωπος που είναι κοντά στη διοίκηση της ομοσπονδίας, είναι καθοριστικής σημασίας για τον Μάκη Γκαγκάτση να υπάρχει μια Εθνική ομάδα που θα διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση στο Euro 2028. Η πίεση προς την ομάδα, επομένως, θα αρχίσει πρώτα από την ΕΠΟ και μετά από κόσμο και ΜΜΕ.

Βιάζονται να τον πουλήσουν

Σύντομα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, από ό,τι μαθαίνω, θέλει να κλείσει τη συμφωνία για την πώληση του Τεττέη η Κηφισιά και αυτό προβληματίζει κάποιους από τους ενδιαφερόμενους. Η λογική λέει πως όταν υπάρχει ενδιαφέρον από 2-3 ομάδες, εντός και εκτός Ελλάδας, για έναν παίκτη, δεν βιάζεσαι να πουλήσεις γιατί η τιμή μπορεί να ανέβει κι άλλο στη συνέχεια. Αρκούν ακόμη 2-3 γκολ και θα διαβάσουμε για τον Τεττέη ότι είναι ο νέος Ανρί… Στην Κηφισιά όμως, κόντρα σε ό,τι θα περίμενε κανείς, θέλουν να κλείσουν ακόμη και αύριο, που λέει ο λόγος, τη συμφωνία για την πώλησή του. Γιατί, άραγε, τέτοια βιασύνη;