Δύσκολη η συνέχεια για την ΑΕΚ

Μεγάλο ματς χθες βράδυ στην OPAP Arena και ήμουν εκεί για να τη μάχη των δικεφάλων. Αυτό ήθελε να δει και ο Λανουά αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει έπειτα από τη φραστική επίθεση που δέχθηκε από οπαδούς των γηπεδούχων. Η τακτική της ΑΕΚ από την αρχή της σεζόν να στοχοποιεί τη διαιτησία έφερε αυτή την αντίδραση από την πλευρά των οπαδών και τα όσα ανέφερε η ΕΠΟ για όσα έγιναν επιβεβαιώνουν ότι το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι καθόλου καλό. Όπως δεν είναι καλοί και οι οιωνοί για την Ένωση, η οποία την επόμενη εβδομάδα πάει στο Καραϊσκάκη και αν στραβώσει και αυτό το παιχνίδι θα είναι δύσκολο να πείσει ότι για όλα φταίει η διαιτησία.

Αποδοκιμασίες – μήνυμα στον Νίκολιτς

Από τον αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας κρατάω το πώς ο Λουτσέσκου μπλόκαρε τον Νίκολιτς και φυσικά τις αποδοκιμασίες των οπαδών της ΑΕΚ στον Γκρούγιτς όταν έκανε αλλαγή. Αποδοκιμασίες που πρέπει να… πόνεσαν πολύ τον προπονητή της, καθώς δική του επιλογή ήταν ο Σέρβος χαφ. Ο Γκρούγιτς δεν είχε πείσει μέχρι τώρα με την απόδοσή του και το γεγονός ότι αποδοκιμάστηκε χθες δείχνει ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται. Ο Νίκολιτς είναι με την πλάτη στον τοίχο πλέον καθώς στο πρώτο του δύσκολο παιχνίδι στο πρωτάθλημα η ομάδα του ηττήθηκε και την επόμενη εβδομάδα πάει στο Καραϊσκάκη. Όχι και ό,τι καλύτερο…

Θα το… πληρώσει ο Ντραγκόφσκι

Στον Παναθηναϊκό όλοι κινούνται σε ρυθμό Μπενίτεθ πλέον και ο Γιάννης Αλαφούζος ετοιμάζεται να… ξηλωθεί στις μεταγραφές. Τόσο τον Ιανουάριο, όσο και το καλοκαίρι, καθώς θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ρόστερ και να δημιουργηθεί αυτό με βάση τα «θέλω» του Ισπανού. Θα υπάρξουν, γενικά, αρκετές αλλαγές στους «πράσινους» και ο Ντραγκόφσκι δεν βοηθάει καθόλου τον εαυτό του με τα λάθη που κάνουν και τα οποία πάντα στοιχίζουν. Ο Πολωνός τερματοφύλακας είναι καλός αλλά είναι και ικανός να κάνει τεράστια γκάφα ανά πάσα στιγμή και αυτό θα το… πληρώσει. Ακριβώς όπως πληρώνει και η ομάδα τα λάθη του.

Δεν τα έβαψε και μαύρα

Η ΑΕΚ ήθελε τον Τεττέη, όπως και τον Παντελίδη, αλλά τελικά αυτός θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εξέλιξη που έκανε… χαρούμενο έναν παίκτη της Ένωσης και συγκεκριμένα τον Ζίνι. Περιμένοντας την επιστροφή του στη δράση, ο νεαρός επιθετικός δεν ένιωθε και τόσο άνετα με τον ντόρο που γινόταν γύρω από το ενδιαφέρον των «κιτρινόμαυρων» για τον επιθετικό της Κηφισιάς, οπότε το γεγονός ότι δεν θα γίνουν συμπαίκτες δεν τον στενοχώρησε ιδιαίτερα. Στη Φιλαδέλφεια, πάντως, όπως και να έχει, πιστεύουν πολύ στον Ζίνι και γι’ αυτό προχώρησαν και σε αναπροσαρμογή του συμβολαίου του, περιμένοντας από αυτόν να φέρει πολλά λεφτά στο ταμείο όταν έρθει η ώρα της πώλησης.

Διαφωνούν στο ποιος πρέπει να πληρώσει

Έκανα μια βόλτα από το ΣΕΦ, νωρίς χθες, για να δω το ματς του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο και προσπαθούσα να αποφύγω το νερό που έπεφτε από την οροφή. Πρόκειται για μια κωμικοτραγική, πλέον, κατάσταση καθώς δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει στην Αθήνα να πρέπει να ανοίγεις ομπρέλες στο δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο της Αθήνας. Στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ, πάντως, είναι εκνευρισμένοι με το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την κυβέρνηση για το ποιος πρέπει να καλύψει τα έξοδα για τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν στην οροφή. Ο Ολυμπιακός λέει ότι πρέπει να πληρώσει το κράτος, το κράτος λέει ότι πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός.

Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω

Η χθεσινή διάψευση του Ολυμπιακού για Νότιγχαμ Φόρεστ και Ράφα Μπενίτεθ δεν ήταν τυχαία. Στο λιμάνι ξέρουν πολύ καλά πώς παίζεται το παιχνίδι επικοινωνιακά και δεν πρόκειται να αφήσουν κανέναν να δημιουργήσει εντυπώσεις εις βάρος τους, με στόχο να προκαλέσει γκρίνια στις τάξεις του κόσμου. Από την πρώτη στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» διέψευσαν τα περί ενδιαφέροντος για τον Τεττέη, φρόντισαν να διαψεύδουν αμέσως για Μαρινάκη – Μπενίτεθ και θα συνεχίσουν να διαψεύδουν οτιδήποτε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχει ως στόχο να βγάλει στο τέλος τους ίδιους σαν… ηττημένους σε κάποια υπόθεση.