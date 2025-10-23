Για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι μίλησε το πρωί της Πέμπτης 23/10 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Τονίζοντας πως το νοσοκομείο ήταν αυτό που ενημέρωσε την αστυνομία ο ίδιος επεσήμανε πως στην υπόθεση θα δώσουν «φως» οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» δήλωσε στο Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς» επεσήμανε ο υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

«Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου»