Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης κοπέλας που βρέθηκε έξω από κλαμπ στο Γκάζι έχοντας καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ τα ξημερώματα της Κυριακής 19/10.

Η νεαρή σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το κατάστημα και έπεσε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη

Τι λέει ο πατέρας της 16χρονης

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας της 16χρονης ήταν αυτός που έκανε γνωστό το συμβάν στις Αρχές το επόμενο πρωί και κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου της. Το πρωί όμως την Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε πως το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία.

Η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ στο κλαμπ, ενώ έχουν ήδη κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια από τις Αρχές.

Ο πατέρας της κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας και έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως χάθηκαν κρίσιμες ώρες για το προανακριτικό έργο καθώς οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων πήγαν αρκετά αργότερα στο κλαμπ που προηγουμένως διασκέδαζε η 16χρονη για να πάρουν μαρτυρικές καταθέσεις, τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και δείγμα από τα αλκοολούχα ποτά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΕΚΑΒ το ίδιο βράδυ είχε δεχτεί ακόμα τρεις κλήσεις για λιποθυμίες στην ίδια περιοχή.

Η κηδεία της 16χρονης κοπέλας έγινε χθες, Τετάρτη 22/10.

Η 16χρονη

Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την Αστυνομία

Για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι μίλησε το πρωί της Πέμπτης 23/10 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Τονίζοντας πως το νοσοκομείο ήταν αυτό που ενημέρωσε την αστυνομία ο ίδιος επεσήμανε πως στην υπόθεση θα δώσουν «φως» οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» δήλωσε στο Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς» επεσήμανε ο υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

«Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου»