Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου περιοχή της Τριφυλίας, προκαλώντας πολλά προβλήματα στους κατοίκους και ιδιαίτερα στους οδηγούς.

Η κακοκαιρία είχε ιδιαίτερη ένταση σε χωριά όπως το Χαλαζόνι, η Φαρακλάδα, ο Αγρίλης και η Τερψιθέα και είχε αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν σε πλημμυρισμένα σημεία και πολλές κατοικίες να υποστούν εισροή υδάτων.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 13 κλήσεις για παροχή βοήθειας, τόσο για απεγκλωβισμούς οδηγών όσο και για αντλήσεις υδάτων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι οχήματα και 12 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας, οι οποίοι παρενέβησαν άμεσα για την αποκατάσταση της ασφάλειας οδηγών και κατοίκων, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Best tv.