Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία ότι το αποτέλεσμα και η εμφάνιση της ομάδας πρέπει να λειτουργήσουν ως μάθημα και να προκαλέσουν θυμό ώστε η ΑΕΚ να αντιδράσει άμεσα.

Η ομάδα πραγματοποίησε μια μέτρια εμφάνιση στη Σλοβενία και ξεκίνησε άσχημα τη League Phase του Conference League. Ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι η ήττα αυτή πρέπει να διδάξει στους παίκτες να δείχνουν απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο και ότι δεν συνιστά καταστροφή, αν και δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την ήττα ως κίνητρο για να δείξει άμεση αντίδραση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα σε όλους. Πρώτη ήττα μετά από 13 παιχνίδια. Όλοι ευθυνόμαστε και αξίζουμε που χάσαμε αυτό το ματς, εκτός από τους οπαδούς μας. Λυπάμαι γι’ αυτούς. Πάντα μας στηρίζουν. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, σκοράραμε, αλλά δεχθήκαμε μετά τρία γκολ. Είναι ανεπίτρεπτο να χάνουμε δεύτερες μπάλες. Ο αντίπαλος διεκδικούσε τις μπάλες με αυτοπεποίθηση και τις αξιοποίησε. Είχαμε ευκαιρίες και στα δύο ημίχρονα, αλλά ο αντίπαλος άξιζε τη νίκη. Μία ήττα σαν αυτή θα μας διδάξει να δείχνουμε τον δέοντα σεβασμό στο 100% και να είμαστε σωστοί διανοητικά και αγωνιστικά. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο προπονητή για τη νίκη του. Πρέπει να συγκεντρωθούμε γρήγορα και να δώσουμε απαντήσεις στο επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος».

Σχετικά με τους οπαδούς που χειροκρότησαν παρά το κρύο: «Λυπάμαι κυρίως για τους οπαδούς μας. Είναι πάντα εκεί και μας δίνουν δύναμη. Όλες οι ομάδες χάνουν κάποια στιγμή. Δεν είναι καταστροφή μία ήττα, αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που ήρθε. Μίλησα με τους παίκτες για το πώς χάσαμε. Υπήρχαν τακτικά προβλήματα με τον σχηματισμό. Πρέπει να δίνουμε πάντα το 100% και να παλεύουμε κάθε φάση. Η ήττα αυτή είναι δική μου ευθύνη και έχω τα κλειδιά της λύσης για τα επόμενα παιχνίδια».

Για την αναμέτρηση με την Κηφισιά: «Οι μεγάλες ομάδες ανακάμπτουν αμέσως. Πρέπει να ανακάμψουμε. Μία ήττα μπορεί να συμβεί λόγω έλλειψης συγκέντρωσης ή τακτικών λαθών. Ο θυμός μας πρέπει να γίνει κινητήριος δύναμη για άμεση αντίδραση. Δεν ήταν νοκ άουτ παιχνίδι. Υπάρχουν ακόμα πέντε ματς και αν δώσουμε το μέγιστο θα παίξουμε την άνοιξη για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Για το πρότζεκτ της Τσέλιε: «Η ομάδα αυτή έφτασε πολύ ψηλά πέρσι και αυτό δείχνει την ποιότητά της. Είναι πολύ καλό για το σλοβένικο ποδόσφαιρο και διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες. Εμένα τώρα με ενδιαφέρει η ΑΕΚ. Πρέπει να ξεκινήσουμε ένα σερί νικών, αρχής γενομένης από αυτή την Κυριακή»