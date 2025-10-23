Μια απρόοπτη προσγείωση είχε η πρόεδρος της Ινδίας, Ντραουπάντι Μούρμου, όταν το ελικόπτερό της βυθίστηκε σε φρέσκο τσιμέντο προσωρινού ελικοδρομίου στο χωριό Πραμάντομ. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών, αλλά και σωρεία σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πυροσβέστες και αστυνομικούς να προσπαθούν απεγνωσμένα να σπρώξουν το ελικόπτερο για να το απεγκλωβίσουν, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο προσωρινός ελικοδιάδρομος είχε προετοιμαστεί πρόχειρα το προηγούμενο βράδυ, έπειτα από απόφαση να αλλάξει η πτήση της προέδρου από τον αρχικό προορισμό της, το Νιλάκαλ, λόγω κακοκαιρίας.

Το τσιμέντο φέρεται να είχε τοποθετηθεί μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη της προέδρου και η επιφάνεια δεν είχε ακόμη στεγνώσει πλήρως.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν το γεγονός με χιούμορ.

«Όταν η Ινδία νιώθει… να βυθίζεται», έγραψε ένας χρήστης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο πιλότος μάλλον το πήρε στα σοβαρά όταν του είπαν να προσγειωθεί», ανέφερε άλλος χρήστης.

President #DroupadiMurmu’s chopper scare: Helicopter wheels sink into newly concreted landing pad in #Kerala



Details here 🔗 https://t.co/R6TnNAgfD7 pic.twitter.com/spjQZ2YSHq — The Times Of India (@timesofindia) October 22, 2025

Οι Αρχές αργότερα επιβεβαίωσαν ότι το ελικόπτερο μετακινήθηκε με ασφάλεια και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η πρόεδρος Μούρμου είχε προγραμματίσει να επισκεφτεί τον ναό Σαμπαριμάλα για να προσευχηθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μισά της τετραήμερης επίσκεψής της στην περιοχή της Κεράλα.

Η Μούρμου, που εξελέγη τον Ιούνιο του 2022, έγραψε ιστορία ως η πρώτη πρόεδρος της Ινδίας που προέρχεται από φυλετική κοινότητα και μόλις η δεύτερη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα, σύμφωνα με την DailyMail.

Μέλος της φυλής Σαντάλ, μίας από τις μεγαλύτερες στην Ινδία, η Μούρμου ξεκίνησε την καριέρα της ως δασκάλα προτού εισέλθει στην πολιτική, όπου υπήρξε δύο φορές βουλευτής του Κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι.

Αν και ο ρόλος του προέδρου στην Ινδία είναι κυρίως τυπικός, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, όπως σε περίπτωση αδιεξόδου του κοινοβουλίου, όπου το αξίωμα αποκτά αυξημένες εξουσίες. Η πρόεδρος ενεργεί σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο καθοδηγείται από τον πρωθυπουργό, που αποτελεί και τον εκτελεστικό επικεφαλής της χώρας.