Τι σημαίνουν για τη Ρωσία οι νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil και η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ και Πούτιν; «Οι κυρώσεις του Τραμπ δεν είναι απλώς ένα ελαφρύ χτύπημα στο χέρι, είναι ένα χτύπημα στην καρδιά της πολεμικής οικονομίας της Μόσχας», γράφει σε ανάλυσή του στο βρετανικό Sky News.

«Οι πετρελαϊκοί γίγαντες Rosneft και Lukoil είναι οι δύο κινητήρες που τροφοδοτούν με χρήματα τις στρατιωτικές φλέβες της Ρωσίας», αναφέρει το δημοσίευμα. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την τολμηρή αυτή κίνηση ως μια προσπάθεια «να μειώσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να συγκεντρώνει έσοδα για τον πολεμικό του μηχανισμό».

Το πετρέλαιο είναι το κυκλοφορικό σύστημα της Ρωσίας και το υπουργείο Οικονομικών του Τραμπ μόλις έκοψε τη ροή του αίματος.

«Ωστόσο, κάθε χτύπημα που δίνεται στο ρινγκ ενέχει τον κίνδυνο αυτοτραυματισμού και υπάρχει πιθανότητα παράπλευρων ζημιών», γράφει ο Ντέιβιντ Μπλέβινς, ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου στις ΗΠΑ.

Πιέζοντας τον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, ο πρόεδρος σφίγγει τη ζώνη της παγκόσμιας αγοράς – και η ίδια η Αμερική θα μπορούσε να νιώσει την πίεση. Ο Λευκός Οίκος στοιχηματίζει ότι τα γεωπολιτικά οφέλη θα υπερτερήσουν τελικά των εγχώριων επιπτώσεων. «Αυτές είναι τεράστιες κυρώσεις και ελπίζω να μην διαρκέσουν πολύ», δήλωσε ο Τραμπ.

Αυτός ο συνδυασμός αλαζονείας και προειδοποίησης συνοψίζει την προσέγγισή του: μέγιστη πίεση, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στις τιμές στην πατρίδα.

Η Ευρώπη έσπευσε να ακολουθήσει τη στάση της Ουάσιγκτον, προσθέτοντας περιορισμούς στις εισαγωγές και περιορίζοντας τα κενά στη ναυτιλία. Η ΕΕ έδειξε σαφώς ότι βρίσκεται στο πλευρό του Τραμπ, ότι η δυτική συμμαχία παραμένει σταθερή.

«Χαμένη προσπάθεια»

Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γνωρίζουν ότι η Μόσχα θα εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε διχόνοια και αδυναμία.

Μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, παρείχε το διπλωματικό σκηνικό. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή «δεν ήθελε να κάνει μια χαμένη προσπάθεια».

Ο Ρούτε έπαιξε τον ρόλο του πιστού συμμάχου, χαρακτηρίζοντας δύο φορές τον πρόεδρο των ΗΠΑ «τον μόνο που μπορεί να το πετύχει».

Νωρίτερα, ο Ρούτε υποβάθμισε την υπόδειξη ότι η επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο υποδήλωνε ότι η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή ήταν καταστροφική.

Είναι όμως η προφανής άρνηση της Μόσχας να αποδεχτεί τους όρους του Τραμπ που έχει θέσει σε αναμονή τα σχέδια για μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

Οι κυρώσεις του προέδρου των ΗΠΑ είναι κάτι περισσότερο από τιμωρία –είναι ένα στρατηγικό ρίσκο για να στριμώξει τον Πούτιν–, αλλά το περιθώριο λάθους είναι ελάχιστο.

Εάν οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν ή η ενότητα των συμμάχων διαλυθεί, ο Τραμπ θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.