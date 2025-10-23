Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Καναδή Λέιλα Φερνάντες με 2-0 σετ, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί πρόωρα από το τουρνουά του Τόκιο.

Λίγο μετά τον αγώνα, η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα κύμα προσβλητικών και χυδαίων σχολίων στα social media, που κάποιοι έφτασαν στο σημείο να της εύχονται ακόμη και τον θάνατο.

Η Μαρία Σάκκαρη αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ορισμένα από τα απαράδεκτα αυτά μηνύματα, θέλοντας να δείξει στους διαδικτυακούς της ακολούθους τη σκληρή και συχνά απάνθρωπη πραγματικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια αθλήτρια μετά από μια ήττα.

Η απάντηση της Μαρίας Σάκκαρη

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα απλώς να μοιραστώ μερικά λόγια. Δεν υπάρχει πραγματικά κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά τον αγώνα μου. Κάθε παίκτης του τένις λαμβάνει τέτοια σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα κάτω από τις δικές μου προσδοκίες.

Δεν ήταν εύκολο να αποδεχτώ ότι, μετά από χρόνια αγώνων στο υψηλότερο επίπεδο, δεν βρίσκομαι εκεί που θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές μου που συνεχίζουν να πιστεύουν σε μένα μέσα απ’ όλα αυτά.

Δεν ήταν η σεζόν που ήλπιζα, αλλά έρχονται καλά πράγματα. Και σε όλους όσοι με αμφισβητούν, ο στόχος μου δεν είναι να σας αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά να αποδείξω στον εαυτό μου ότι έχω δίκιο. Τα λέμε το 2026», έγραψε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.