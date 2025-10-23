Πολλά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε αναίσθητη έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής 19/10. Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε πως το νοσοκομείο ήταν εκείνο που ενημέρωσε την αστυνομία για την υπόθεση.

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου μεταφέρθηκε η 16χρονη, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Σημειώνεται πως πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν χθες ότι αντί να ενημερωθεί άμεσα η αστυνομία για την υπόθεση και να ξεκινήσει προανάκριση, οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν προς το μεσημέρι της Κυριακής από τον πατέρα της 16χρονης, ο οποίος εμφανίστηκε στο ΑΤ Ομόνοιας με το χαρτί αναγγελίας θανάτου του παιδιού του.

Το σίγουρο είναι ότι χάθηκαν κρίσιμες ώρες, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων να πηγαίνουν αρκετές ώρες αργότερα στο κλαμπ που προηγουμένως διασκέδαζε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη με την παρέα της για να πάρουν μαρτυρικές καταθέσεις, τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και δείγμα από τα αλκοολούχα ποτά.

Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη, καθώς πηγές του ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι το ίδιο βράδυ -μετά το περιστατικό με τη 16χρονη- έγιναν ακόμα τρεις κλήσεις για παροχή βοήθειας σε ενήλικα άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ στον ίδιο δρόμο.