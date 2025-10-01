Η ΑΕΚ μπαίνει την Πέμπτη (2/10) στη μάχη του Europa Conference League αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Τσέλιε για την 1η αγωνιστική της League Phase και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι, περιμένοντας από την ομάδα του να είναι ανταγωνιστική.

Η Ένωση θα βρει απέναντί της μια ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα Σλοβενίας και τα πάει εξαιρετικά και φέτος, οπότε το ματς δεν είναι εύκολο όπως πιστεύουν κάποιοι, με τον Νίκολιτς να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτή τη χώρα που έχω δουλέψει στο παρελθόν. Είναι ένα όμορφο περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος γιατί ξεκινάμε αυτό που ονειρευόμασταν καιρό και για το οποίο δουλέψαμε σκληρά μετά από ένα δύσκολο ταξίδι. Αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μια βαθμολογία στη League Phase. Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι γιατί ανοίγει με νίκη ο δρόμος για μια καλή πορεία.

Την Τσέλιε τη γνωρίζω καλά. Πέρυσι έφτασε στους «8» και βρίσκεται φέτος με διαφορά στην πρώτη θέση. Γνωρίζω κάποιους παίκτες της από τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Είναι μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού που είναι περίεργος και… δυσάρεστος κάποιες φορές. Είναι καλοί με την μπάλα και στο τρανζίσιον. Παίζουν ένα άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν σημειώσει πάνω από 30 γκολ. Δέχονται όμως και γκολ.

Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην πέσουμε στην παγίδα του ρυθμού τους. Χαίρομαι που θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας και ότι η Τσέλιε έδωσε όσα περισσότερα εισιτήρια γινόταν. Έχουμε υψηλό κίνητρο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε».

Για τον Γκρούγιτς και αν είναι έτοιμος να πάρει θέση βασικού: «Φυσικά και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα είναι στην 11άδα. Γνωρίζουμε την πολύ υψηλή του ποιότητα, την εμπειρία του, την επαγγελματική και σκληρή του νοοτροπία. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, όπως και σε όλους τους παίκτες μου. Ακόμα και πριν έρθει εδώ, ήξερα ότι είναι διαφορετικού προφίλ παίκτης που δίνει έξτρα ποιότητα στην ομάδα».

Για την ετοιμότητα του Γκατσίνοβιτς: «Για να είναι εδώ φυσικά και είναι έτοιμος. Έχει πιθανότητες να παίξει. Όσο χρόνο μπορεί μετά από τον τραυματισμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το πιθανότερο είχα πει ήταν να είναι μαζί μας. Είναι πιθανό να παίξει, αλλά δεν ξέρω το πόσο».

Για το αν η ΑΕΚ θα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα καλοκαιρινά προκριματικά: «Θα είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές. Παίζουμε απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα».