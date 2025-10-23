Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης 23/10 από το Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τη μεταφορά τους στήθηκε επιχείρηση και η πομπή αποτελούν από 24 οχήματα.

Η μεταγωγή, όπως μεταδίδει το thesspost.gr ξεκίνησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, μετά τη μαραθώνια κατάθεση των συλληφθέντων σε στελέχη του ελληνικού FBI του τμήματος Βόρειας Ελλάδας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, η μεταγωγή έγινε με 23 συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, τα οποία συνοδεύονται από ένα περιπολικού.

Οι συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα είναι 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ένας εκ των φερομένων ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, πρώην υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, που ο ρόλος του ήταν να παίρνει επιδοτήσεις από τα δηλωθέντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι αστυνομικοί χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ένα ολόκληρο βαν για τα διαβιβαστικά.

Οι 34 συλληφθέντες θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

120 άτομα στη δικογραφία

Συνολικά 120 άτομα περιλαμβάνει η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη λήψη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022, με την ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα το «ελληνικό FBI» από το πρωί της Τρίτης 21/10 να πραγματοποιήσει 37 συλλήψεις.

Η αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, και στόχος της ήταν η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και της Εθνικής Οικονομίας.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, τα εμπλεκόμενα άτομα λάμβαναν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Φωτογραφίες από τη μεταφορά των συλληφθέντων