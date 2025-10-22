Συνολικά 120 άτομα περιλαμβάνει η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη λήψη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022, με την ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα το «ελληνικό FBI» από το πρωί της Τρίτης να έχει πραγματοποιήσει 37 συλλήψεις.

Η αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος λαμβάνει χώρα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και της Εθνικής Οικονομίας. Όπως προκύπτει, τα εμπλεκόμενα άτομα λάμβαναν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονταν άλλα 5 άτομα, που όμως δεν συνελήφθησαν καθώς έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Οι συλληφθέντες είχαν διαρκή δράση από το 2018 έως το 2022, διάστημα κατά το οποίο φαίνεται να έλαβαν περίπου 20 εκατ. ευρώ, για τα οποία οι Αρχές κρίνουν πως τουλάχιστον τα 5 εκατ. ευρώ ήταν παράνομα.

Αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται να είναι ένας 36χρονος υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ) στο Ηράκλειο Κρήτης και ένας ακόμα πρώην υπάλληλος ΚΥΔ, 38 ετών, στα Γιαννιτσά, ο οποίος δηλώνει κτηνοτρόφος – αγρότης. Ο εν λόγω εμπλεκόμενος έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί, ύστερα το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις, δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρκετοί εξ αυτών δεν είχαν καν χωράφια και δεν ήταν καν αγρότες, αντιθέτως υπήρξαν περιπτώσεις ακόμα και σερβιτόρων.