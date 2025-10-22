Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/10) μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, η οποία αφορά παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει προσαγωγές 37 ατόμων, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ειδικότερα, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη.

Στόχος της, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συλλήψεις των φερόμενων ως ηγετικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης έγιναν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε με εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου.