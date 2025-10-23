Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας ενός 15χρονου, ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης 22/10 σε γυμναστήριο στον Άλιμο, αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Αφού δέχτηκε εκεί τις πρώτες βοήθειες, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο για ένα κάταγμα στο ινιακό οστό, πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του.