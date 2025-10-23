Ο Έλληνας σούπερ σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, σημείωσε 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 133-120 επί των Γουίζαρντς στην πρεμιέρα του NBA.

Από πλευράς Μιλγουόκι, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μπακς, είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους Γουίζαρντς, ξεχώρισε ο Κάι Σον Τζορτζ με 21 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

  • Χόρνετς-Νετς 136-117
  • Νικς-Καβαλίερς 119-111
  • Μάτζικ-Χιτ 125-121
  • Χοκς-Ράπτορς 118-138
  • Σέλτικς-Σίξερς 116-117
  • Μπουλς-Πίστονς 115-111
  • Γκρίζλις-Πέλικανς 128-122
  • Μπακς-Γουίζαρντς 133-120
  • Τζαζ-Κλίπερς 129-108
  • Μάβερικς-Σπερς 92-125
  • Σανς-Κινγκς 120-116
  • Μπλέιζερς-Τίμπεργουλβς 114-118