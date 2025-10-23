Ο Έλληνας σούπερ σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, σημείωσε 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 133-120 επί των Γουίζαρντς στην πρεμιέρα του NBA.
Από πλευράς Μιλγουόκι, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μπακς, είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Για τους Γουίζαρντς, ξεχώρισε ο Κάι Σον Τζορτζ με 21 πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
- Χόρνετς-Νετς 136-117
- Νικς-Καβαλίερς 119-111
- Μάτζικ-Χιτ 125-121
- Χοκς-Ράπτορς 118-138
- Σέλτικς-Σίξερς 116-117
- Μπουλς-Πίστονς 115-111
- Γκρίζλις-Πέλικανς 128-122
- Μπακς-Γουίζαρντς 133-120
- Τζαζ-Κλίπερς 129-108
- Μάβερικς-Σπερς 92-125
- Σανς-Κινγκς 120-116
- Μπλέιζερς-Τίμπεργουλβς 114-118