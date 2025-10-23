Έντονες είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το βίντεο το οποίο απεικονίζει τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ύστερα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αυτοκίνητό της στη Χαλκιδική τον Αύγουστο.

«Η μεταφορά επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει εντολή ή γραπτή διαταγή, καθώς οι κανονισμοί προβλέπουν ότι τα περιπολικά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά συλληφθέντων ή πολιτών που επιθυμούν να υποβάλουν μήνυση» ξεκαθάρισε μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 23/10 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

«Για λόγους ασφαλείας υποχρεωτικά παίρνεται εντολή από το κέντρο. Αυτό είναι η κορωνίδα όσον αφορά για όλα τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. Θα πρέπει να υπάρχει η εντολή κέντρου ή γραπτή διαταγή. Υπάρχουν πάγιες κανονιστικές διαταγές που ισχύουν γι’ αυτά. Το περιπολικό μεταφέρει συλληφθέντες ή άτομα που θέλουν να κάνουν μήνυση» υπογράμμισε.

«Έγινε παράτυπα (η μεταφορά της Δέσποινας Βανδή). Κανονικά με το πρωτόκολλο θα πρέπει να σταματήσει το περιπολικό 10 μέτρα από πίσω, να βάλει κώνους. Υποχρεωτικά βάζει τους φάρους. Ένας αστυνομικός πρέπει να ρυθμίζει την κυκλοφορία μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια και να αποχωρήσουν οι πολίτες για την ασφάλεια της οδού και των επιβατών των ετέρων οχημάτων. Η αστυνομία δεν παραλαμβάνει τροχαία, ούτε χτυπημένα άτομα ούτε εγκύους. Τις έγκυες τις συνοδεύει», εξήγησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.