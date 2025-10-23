Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα στο Ρότερνταμ τη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:30, λόγω κακών καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στην ολλανδική πόλη από το απόγευμα της Πέμπτης.

Το «τριφύλλι» καλείται να νικήσει και την αρνητική παράδοση που έχει με τις ολλανδικές ομάδες σε League phase /φάση ομίλων στο Europa League, καθώς δεν έχει νίκη μετά από πέντε προσπάθειες (1 ισοπαλία/4 ήττες).

Οι πιθανές ενδεκάδες

Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Σμαλ, Ρεντ, Πλουγκ, Αχμέντχοτζιτς, Στάιν, Χουάνγκ, Βαλέντε, Σάουερ, Μούσα, Ουέντα.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι.