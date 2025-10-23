Η πλειονότητα των Ελλήνων συνταξιούχων εξακολουθεί να ζει με κύρια σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Αύγουστο. Οι περισσότεροι είναι άνδρες ηλικίας 66 έως 80 ετών, κατοικούν κυρίως στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας κοινωνικής ομάδας που παραμένει οικονομικά ευάλωτη, παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Μόλις τέσσερις στις δέκα συντάξεις υπερβαίνουν το όριο των 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 844 ευρώ και η μέση επικουρική στα 196 ευρώ. Στην καταμέτρηση περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες συντάξεων – γήρατος, αναπηρίας και θανάτου – που μπορεί να λαμβάνει ένας συνταξιούχος, αντικατοπτρίζοντας το συνολικό εισόδημά του και την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα.

Η κατανομή ανά ηλικία δείχνει ότι πάνω από το ένα τρίτο των συνταξιούχων είναι ηλικίας 71-80 ετών, το 26% άνω των 81 ετών και περίπου το 35% ηλικίας 51-70 ετών, ενώ μόλις το 1,4% αφορά νεότερους κάτω των 25 ετών. Οι συνταξιούχοι ηλικίας 61-70 ετών εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσά, γεγονός που συνδέεται με τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές πριν από τη συνταξιοδότηση. Στους άνδρες η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται μεταξύ 71 και 75 ετών (20,3%) και στις γυναίκες στην ίδια ηλικιακή ομάδα (17,6%).

Η γεωγραφική κατανομή αποκαλύπτει ότι η Αττική συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό συντάξεων με 1.731.025, ενώ η Κεντρική Μακεδονία καταγράφει 754.010 δικαιούχους, η Θεσσαλία 307.789 και η Δυτική Ελλάδα 263.666. Αυτή η συγκέντρωση αντικατοπτρίζει τη δημογραφική και οικονομική διάρθρωση της χώρας, καθώς οι περιοχές με υψηλή οικονομική δραστηριότητα αντιστοιχούν και στα μεγαλύτερα ασφαλιστικά αποθέματα.

Τον Αύγουστο εκδόθηκαν 27.215 νέες συντάξεις, με συνολική δαπάνη 15,4 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα καταβλήθηκαν αναδρομικά ύψους 89,9 εκατ. ευρώ για συντάξεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα. Συνολικά, οι συνταξιούχοι της χώρας ανήλθαν σε 2.514.288 άτομα, αυξημένοι κατά 3.583 σε σχέση με τον Ιούλιο και κατά 14.263 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, γεγονός που δείχνει την συνεχιζόμενη είσοδο νέων δικαιούχων και την εκκαθάριση παλαιών εκκρεμοτήτων.

Το υψηλότερο μέσο εισόδημα καταγράφεται στους συνταξιούχους ηλικίας 61-65 ετών, με 1.132,57 ευρώ μεικτά, και ακολουθούν οι 66-70 ετών με 1.103,66 ευρώ. Ο γενικός μέσος όρος των συντάξεων διαμορφώνεται στα 1.014,80 ευρώ, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα δικαιούχους (58,8%) λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλο μέρος των ηλικιωμένων, η σύνταξη δεν επαρκεί για να καλύψει βασικές ανάγκες όπως τρόφιμα, ενέργεια, φάρμακα και ενοίκιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη πίεση στο βιοτικό τους επίπεδο.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και τις αναπροσαρμογές των συντάξεων, η καθημερινότητα των ηλικιωμένων παραμένει δύσκολη. Οι αυξημένες τιμές και το κόστος ζωής επιβαρύνουν ιδιαίτερα όσους λαμβάνουν επικουρική ή σύνταξη αναπηρίας, ενώ η καθυστέρηση απονομής νέων συντάξεων συχνά αναγκάζει τους δικαιούχους να περιμένουν μήνες για να εισπράξουν το εισόδημά τους.

Τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος αποτυπώνουν όχι μόνο τη δημογραφική και οικονομική διάρθρωση των συνταξιούχων αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σε μια κοινωνία που γηράσκει συνεχώς, με πάνω από το ένα τρίτο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 71 ετών, η στήριξη και η προσαρμογή του συστήματος παραμένει κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική βιωσιμότητα των νοικοκυριών.

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τα χαμηλά εισοδήματα και τις αυξανόμενες ανάγκες, αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω πολιτικές στήριξης, αύξηση και αναβάθμιση του ασφαλιστικού και κοινωνικού πλαισίου, ώστε οι συνταξιούχοι να διατηρούν αξιοπρεπή διαβίωση και πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Το ρεπορτάζ αυτό, μέσα από αριθμούς και ποσοστά, αναδεικνύει με σαφήνεια την καθημερινή πραγματικότητα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που στηρίζουν τη χώρα με το μόχθο μιας ζωής, αλλά παραμένουν ευάλωτοι οικονομικά.